Selección peruana mandó afectuoso mensaje a Ricardo Gareca por sus 68 años

Ricardo Gareca es uno de los personajes más queridos en el fútbol nacional, no solo por lograr la clasificación al Mundial Rusia 2018, también por su indudable carisma y apego que desarrolló con el Perú.

A pesar de la contratación de Mano Menezes como nuevo entrenador de la selección peruana, ‘La Bicolor’ no se olvida del ‘Tigre’ y lo saludó por el día de su cumpleaños.

“¡Feliz día, ‘Tigre’! Saludamos a Ricardo Gareca, ex DT de La Bicolor ¡Muchas felicidades!“, publicó en sus redes sociales.

Ricardo Gareca estuvo siete años bajo la dirección técnica de la selección peruana, en donde disputó, entre partidos oficiales y amistosos, 98 duelos: 38 triunfos, 23 empates, y 35 derrotas