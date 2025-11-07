La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la marca adidas, patrocinador de la selección desde 1979, presentaron hoy el spot publicitario de la nueva camiseta que la Albiceleste lucirá en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

El video, diseñado para publicitar la indumentaria, generó una gran ilusión entre los aficionados gracias a un mensaje del capitán del equipo. Durante el corto, que reunió a todos los integrantes de la selección, Lionel Messi dejó entrever que va en busca de la cuarta estrella para Argentina en la próxima cita mundialista.

La frase que ha capturado la atención de los hinchas y medios de comunicación es la que se escucha decir al astro rosarino: “Quiero”, confirmando su deseo de ser bicampeón.

Como era de espera, la presentación de la nueva camiseta se volvió viral, por la indumentaria en sí, y por la ilusión de los hinchas al ver a Messi jugando con su futuro con la selección argentina.