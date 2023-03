En el empate sin goles entre Perú y Marruecos, quizá uno de los momentos más preponderantes del encuentro fue la doble expulsión de Carlos Zambrano y Sofiane Boufal. Ambos jugadores se inmiscuyeron en una gresca tal que sus compañeros tuvieron que separarlos.

Sobre el minuto 79, el ‘León’ tuvo una fuerte entrada sobre Boufal, y este respondió con una acrobática patada desde el piso. Esto desencadenó en un airado reclamo del ‘blanquiazul’ que no quedó impune: roja para ambos.

“Creo que en la imágenes se va a ver. Él me agrede primero, yo me le acerco y le doy con la mano en el cuerpo. El árbitro me dijo que me expulsaba por responder. Muy apenado por la expulsión porque estaba haciendo un gran trabajo”, mencionó.

Declaraciones de Zambrano

🎙️🇵🇪 Carlos Zambrano: "Era muy importante cambiar la cara del partido anterior, que fue desastroso. Hicimos un gran duelo contra una selección que le ganó a Brasil".



Expulsión de Zambrano