La NBA dio a conocer el resultado de los cinco jugadores de cada conferencia que fueron premiados como titulares para los All Stars 2026. Como novedad, LeBron James no fue considerado entre los cinco del Oeste por primera vez desde 2004, su temporada de novato.

Como se sabe, la elección de los titulares estuvo basada en las votaciones de los fanáticos (50% del punaje), jugadores de la liga (25%) y la prensa (25%). Los cinco jugadores con mayor puntaje de cada conferencia fueron los elegidos para esta ocasión.

Por la Conferencia Oeste, los elegidos fueron Shai Gilgeous-Alexander, el último MVP de la liga, Luka Doncic, Victor Wembanyama, Stephen Curry y Nikola Jokic. James, ausente en 17 de los 41 juegos de los Lakers, se quedó al margen en esta ocasión. Este 2026, corre riesgo de no estar entre los 24 del partido de media campaña.

Por la Conferencia Este, los elegidos fueron Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham y Tyrese Maxey.

Todavía queda pendiente el anuncio de los 14 suplentes, en los que podría ser incluido James. Sus números esta temporada son bajos, pues promedia 22.6 puntos y 5.9 rebotes, cantidades mínimas desde su año de novato.

Asimismo, existe una última opción para entrar al evento: como se jugará un mini torneo con dos equipos de jugadores nacidos en Estados Unidos y uno de foráneos, si no se cumplen las mínimas cantidades de cada uno (16 y 8), el comisionado Adam Silver decidiría el jugador que se sumaría a la lista correspondiente. ¿Podría ser LeBron? Veremos.