La temporada 2026 de la NBA ya tiene a sus protagonistas para la gran definición. San Antonio Spurs y New York Knicks disputarán unas Finales que prometen emociones de principio a fin, con dos equipos que llegaron por caminos muy distintos, pero que hoy sueñan con levantar el trofeo. La serie enfrentará a la juventud y explosión de Victor Wembanyama contra la solidez colectiva de los Knicks, en una definición que paraliza al mundo del básquet.

Los Knicks llegan descansados y con mucha confianza luego de barrer 4-0 a Cleveland Cavaliers en la final de conferencia. En cambio, Spurs tuvo que exigirse al máximo para superar 4-3 a Oklahoma City Thunder en una serie dramática que se definió recién en el séptimo partido. Ahora, ambos equipos buscarán escribir una nueva página en la historia de la NBA en una final que ya genera enorme expectativa entre los aficionados.

Fecha y hora de las finales

Juego 1

Miércoles 3 de junio

San Antonio Spurs vs New York Knicks

En San Antonio

Juego 2

Viernes 5 de junio

San Antonio Spurs vs New York Knicks

En San Antonio

Juego 3

Lunes 8 de junio

New York Knicks vs San Antonio Spurs

En Nueva York

Juego 4

Miércoles 10 de junio

New York Knicks vs San Antonio Spurs

En Nueva York

Juego 5 (si es necesario)

Sábado 13 de junio

San Antonio Spurs vs New York Knicks

En San Antonio

Juego 6 (si es necesario)

Martes 16 de junio

New York Knicks vs San Antonio Spurs

En Nueva York

Juego 7 (si es necesario)

Viernes 19 de junio

San Antonio Spurs vs New York Knicks

En San Antonio

¿Dónde ver Spurs vs Knicks?

Las Finales de la NBA 2026 podrán verse EN VIVO a través de ESPN y Disney+ para toda Latinoamérica. Además, NBA League Pass transmitirá todos los encuentros vía streaming para los suscriptores de la plataforma oficial de la liga.

¿Quién es el favorito para ganar las Finales?

En la previa, San Antonio Spurs aparece con una ligera ventaja en los pronósticos. Las probabilidades le otorgan cerca de un 55% de posibilidades de quedarse con el título, mientras que New York Knicks tiene un 45%, reflejando la enorme paridad entre ambos equipos.

Gran parte de la atención estará puesta en Victor Wembanyama, figura absoluta de Spurs y uno de los jugadores más determinantes de la temporada. El francés buscará conquistar su primer anillo NBA y confirmar que está llamado a convertirse en la gran cara de la liga durante los próximos años.

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