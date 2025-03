Surf Place

El point lleno de opciones

No solo se trata de una tienda física u online dedicada al surf, sino también un centro de actividades para la comunidad de surfistas del Perú con noticias, reportes del mar y cámaras en vivo en las principales playas no solo de Lima, sino del Perú. No obstante, enfocándonos en la vestimenta, es una de los establecimientos más completos para renovar tu wetsuit y adquirir el primero en esta aventura. También cuentan con una variada serie de otros accesorios y cuenta con una opción en su tienda online de compras o ventas de artículos usados. Puedes encontrarlos en redes como Surf Place o en su web surfplaceperu.com. En cuanto a sus locales, están ubicados en los distritos de Miraflores (Jorge Chávez 125) y Punta Hermosa (Juan Valer).