A sus 20 años, Ignacio Buse debuta en el cuadro principal de un ATP 250 en Santiago. El nacional no ha tenido un buen inicio de temporada, pero mostró todo su nivel en la Copa Davis siendo el líder en la victoria sobre Líbano. Nacho nos habla de sus objetivos en su carrera, con los Grand Slams en la mira.

¿Qué tal iniciar el año disputando un Grand Slam? Jugaste la qualy en buen nivel

Creo que el Gran Slam fue una experiencia alucinante, increíble. Creo que podría haber hecho más porque fue un partido muy cerrado. Sentía que pude haber demostrado más porque tuve doble match point, pero me quedo con la experiencia que fue alucinante. Creo que eso suma mucho a toda mi carrera, a todo mi entorno y creo que lo único que sacó son conclusiones muy positivas.

¿Qué se aprende concretamente?

Aprendes mucho del ambiente coma de la gente cómo trabajan. Ahí todo es súper profesional y ves cómo se puede vivir de esto. Aprendes mucho de cómo actúan, sobre todo los tops y, obviamente, es agarrar más ritmo de competencia.

Iniciaste el año en torneos en cancha dura ¿A qué se debe esta decisión?

Quería jugar en cancha dura y, bueno, no salió como esperaba, pero creo que igual no me arrepiento de la decisión. Siento que también fortalece a muchas partes de mi juego en las que tenía que trabajar.

Pero en la Davis mostraste todo tu nivel, ganando tus partidos de singles y dobles

Fue una serie en la que en principio estábamos decepcionados porque Juan Pablo no iba a poder estar con nosotros. Creo que lo afrontamos de la mejor manera y pudimos sacar la serie adelante con buenas sensaciones, con mucho optimismo y con mucho trabajo en equipo. Tanto Gonzalo, como yo, como Conner pudimos jugar bastante bien.

¿Y cómo te sentiste siendo el líder del equipo? ¿Te sienta bien ese papel?

La verdad sí. Me sentí bien. Yo sabía que la responsabilidad era mucho más grande de que me tocaba hacer y creo que asumí bastante bien ese papel para todo lo que significaba. Por ese lado estoy bastante bien, bastante contento.

Y toco ganar de visita. Este equipo esta preparado para lo que se tenga que enfrentar

Bueno, hace tiempo que no ganábamos una serie de visitas. Siempre estamos muy cerca, pero no logramos concretar. Ahora pudimos hacerlo. Tuvimos una semana previa muy buena de entrenamiento, de ponernos bien a punto y todo eso sumó.

▶️Los 13 posibles rivales de 🇵🇪Perú:



Local:

🇨🇱Chile

🇨🇭Suiza



Visita:

🇨🇦Canadá

🇧🇷Brasil

🇧🇦Bosnia



Sorteo:

🇷🇸Serbia

🇫🇮Finlandia

🇬🇧Gran Bretaña

🇸🇰Eslovaquia

🇰🇷Corea del Sur

🇸🇪Suecia

🇵🇹Portugal

🏳️China Taipei



✍️@Manuel_CR75 — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) February 12, 2025

Ahora te toca debutar en un ATP 250 en Santiago. ¿Cómo lo estás asumiendo?

Sí, son sensaciones muy buenas, la verdad. Yo voy a entrar a disfrutar, por supuesto que quiero ganar, pero cuando mejor juego es cuando disfruto de los partidos y sin pensar en el más allá del resultado. Tratar de disfrutar cada punto y creo que así me puede ir bien.

Y más con un partido ante un top 100 como Laslo Djere

Se disfruta bastante. Sí, sí, sí. A mí me encanta jugar así y juego en la en la cancha central. Es muy especial para mí el primer ATP, muy emocionado, pero como te digo, tratar de jugar sin ir más allá

¿Y cómo tomas el hecho que tu nombre esté en consideración para grandes torneos?

Tengo que agradecer a mi agencia de representación que es la que maneja el torneo, que es Octagon. Por ellos y por la organización que me dejaron tener el WC al cuadro principal. Por supuesto, agradecerles a Dios. Y bueno, también que esté acá es fruto un poco todo el trabajo que vengo haciendo Es una semana que voy a tener así en el año prácticamente en la que voy a jugar en cuadro principal y espero que pueda jugar muchos más en un futuro y espero que me pueda ir bien a lo largo del año para que pueda jugar mucho.

¿A qué objetivos apuntas a corto y largo plazo?

A ver, yo creo que ahora es entrar a Roland Garros y Wimbledon, que todavía no está al 100% confirmado. Y a corto plazo, bueno, estar dentro de los top 200 y terminando el año me gustaría estar dentro de los 150 mejores. Bueno, es a mediano plazo. Pero obviamente se trabaja pensando en tener objetivos que es al final lo que marca la motivación del día a día.

¿En concreto, qué debe pasar para llegar a Roland Garros y Wimbledon?

Eh, son más o menos 40 puntos los que tengo que conseguir. No importa cómo, pero 40 puntos de acá a abril.

¿Y cómo los ves en la mesa?

Bueno, por supuesto factible, pero tengo que no pensar en eso y enfocarme en jugar no más.

Lamentablemente Juan Pablo no pudo entrar al cuadro principal, pero sigue siendo un referente para ustedes

A ver, ese video fue de la nada. Salió de todos decir “vamos a hacer un video ahora para Juanpi” Por supuesto que para todos tener a Juani en el circuito es bueno, tanto Gonzalo como para mí y es un buen ambiente siempre que estamos en un torneo nos vamos a comer a un restaurante peruano y eso nos suma mucho a nosotros porque son tantas semanas fuera que las semanas que estamos juntos es como que no se hacen tan pesadas.

Ahora te toca ser el líder a ti

Sí. La verdad que Lucho Horna me dijo, “mira, yo creo que ahora no te toca tener la responsabilidad, pero puedes ser un héroe en esta serie”. Me lo pintó así. Y la realidad es que, o sea, sí que tuve un buen papel en la Copa Davis, pero todavía para ser el principal responsable creo que falta un poco más. Pero nosotros que somos un equipo bastante unido, podemos conseguir varias bastante grandes cosas.

Y algún deseo para el rival en la Davis

La verdad, no. Que venga el que tenga que venir y ojalá que sea de en casa nada más, eso sí.

--