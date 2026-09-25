Ignacio Buse vivió con entusiasmo la jornada de la Laver Cup y celebró desde el banco la victoria de Brandon Nakashima frente al checo Jakub Mensik.

El tenista peruano, integrante del equipo que disputa la competencia en Londres, siguió atentamente cada intercambio y mostró su alegría tras el triunfo conseguido por el estadounidense.

Nakashima se impuso ante Mensik en un partido intenso, sumando puntos importantes para el conjunto que representa al equipo del mundo durante esta edición del certamen.

Buse compartió la celebración junto a sus compañeros, evidenciando el ambiente de camaradería que caracteriza al torneo. El peruano espera también tener protagonismo durante la competencia.