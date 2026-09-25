Ignacio Buse celebró desde el banco el triunfo de Brandon Nakashima ante Jakub Mensik en la jornada inaugural de la Laver Cup en Londres. (Tenis, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN
Ignacio Buse celebró desde el banco el triunfo de Brandon Nakashima ante Jakub Mensik en la jornada inaugural de la Laver Cup en Londres. (Tenis, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN
/ ANDY RAIN
Por Redacción EC

Ignacio Buse vivió con entusiasmo la jornada de la Laver Cup y celebró desde el banco la victoria de Brandon Nakashima frente al checo Jakub Mensik.

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