En un duelo que se complicó más de la cuenta, Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer por 2-1 (6-2, 4-6 y 6-1) a Benjamin Bonzi, previo a disputar el US Open.

‘Nacho’ se impuso con autoridad ante el tenista francés, quien no le puso las cosas sencillas en el segundo set. Bonzi logró revertir un 4-2 en contra y puso en vilo la clasificación del peruano.

“Fue un muy buen nivel de tenis. Estaba un poco ansioso, pero pienso en la manera en la que volví mentalmente en el tercer set fue positiva”, mencionó Buse.

No obstante, el tenista peruano se recompuso de manera brillante y arrasó en el tercer set por 6-1.

“Estoy muy confiado de mi servicio. Muy contento de llegar a la final de mañana”, finalizó.

La gran final del ATP 250 de Winston-Salem 2026 se jugará el día de mañana sábado 29 de agosto, y Buse enfrentará al ganador entre James Duckworth y Arthur Fery.

Cabe resaltar que ‘Nacho’ jugará su segunda final de la temporada y la primera de su carrera sobre cancha dura.