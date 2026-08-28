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Resumen

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El tenista peruano jugará su segunda final en esta temporada y la primera de su carrera sobre cancha dura. (Foto: Instagram)
El tenista peruano jugará su segunda final en esta temporada y la primera de su carrera sobre cancha dura. (Foto: Instagram)
Por Adrián Puga

En un duelo que se complicó más de la cuenta, Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer por 2-1 (6-2, 4-6 y 6-1) a Benjamin Bonzi, previo a disputar el US Open.

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