Ronaldo sigue la carrera de Ignacio Buse y esta historia podría unirlos pronto. Foto: Wikipedia
Ronaldo sigue la carrera de Ignacio Buse y esta historia podría unirlos pronto. Foto: Wikipedia
Por Redacción EC

Una inesperada conversación en un restaurante de México terminó revelando un vínculo que pocos conocían entre Ronaldo Nazário e Ignacio Buse. El exfutbolista brasileño, considerado uno de los mejores delanteros de la historia, sigue de cerca la carrera del joven tenista peruano y hasta intentó comunicarse con él mediante una videollamada.

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