Una inesperada conversación en un restaurante de México terminó revelando un vínculo que pocos conocían entre Ronaldo Nazário e Ignacio Buse. El exfutbolista brasileño, considerado uno de los mejores delanteros de la historia, sigue de cerca la carrera del joven tenista peruano y hasta intentó comunicarse con él mediante una videollamada.

La curiosa historia fue contada por Michael Succar en Mano a Mano, quien relató el encuentro casual entre Ronaldo y un grupo de peruanos en un conocido restaurante de comida nikkei en México.

Ronaldo sorprendió al revelar que sigue a Ignacio Buse

Según la anécdota relatada por Succar, ‘El Fenómeno’ se encontraba en el restaurante junto a un grupo de amigos cuando coincidió con una pareja de peruanos, entre ellos Luigi Paino, quien trabajaba como proveedor de la FIFA durante el Mundial.

En determinado momento, Ronaldo conversó con ellos y les preguntó de dónde eran. Al escuchar que eran peruanos, el exdelantero brasileño sorprendió con una confesión.

“Yo soy muy hincha de un peruano”, habría dicho Ronaldo.

Cuando le preguntaron de quién hablaba, el brasileño mencionó directamente al tenista nacional. “De Ignacio Buse. Lo vengo siguiendo hace tiempo”, contó Succar al reconstruir las palabras de Ronaldo.

Ignacio Buse. (Foto: Getty Images) / Tyler McFarland

El interés del exfutbolista por Buse no sería reciente ni circunstancial. Según la historia, Ronaldo le explicó que había seguido especialmente la participación del peruano en el ATP de Río de Janeiro.

En aquel torneo, Buse consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse al brasileño João Fonseca, una de las grandes promesas del tenis mundial.

Además, de acuerdo con Michael Succar, el exfutbolista brasileño también sigue a Buse en Instagram e intentó comunicarse con él durante el encuentro en el restaurante; sin embargo, por el horario no se concretó.

Buse se encontraba en España y, debido a la hora en que ocurrió el encuentro en México, eran aproximadamente las 4 de la mañana en territorio español. El tenista no respondió la llamada.

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Una inesperada conversación en un restaurante mexicano terminó revelando algo que pocos imaginaban: el 'Fenómeno' conoce y sigue de cerca al tenista peruano.



👉 @MSUCCAR contó la anécdota y dejó una frase… pic.twitter.com/TjWTpQvzLr — DENGANCHE (@denganche) September 8, 2026

A pesar de que el esperado contacto no pudo concretarse, los protagonistas dejaron constancia del curioso momento. Según el relato, incluso enviaron una fotografía de Ronaldo junto a los peruanos.

Aunque aquella primera oportunidad terminó frustrada por la diferencia horaria, la historia podría tener un segundo capítulo. Succar cerró la anécdota con una posibilidad que despierta interés entre los seguidores del tenista peruano: “No descarto que pronto se conozcan”.

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