Lionel Messi sigue generando admiración en todo el mundo del fútbol y una de las voces más autorizadas se sumó a los elogios. Ronaldo Nazario, histórico exdelantero brasileño, destacó la actuación del capitán argentino tras su triplete en el debut ante Argelia (3-0) en el Mundial 2026 y fue contundente al referirse a su legado.

El ‘Fenómeno’ valoró el logro de Messi al convertirse en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo y aseguró que su hazaña no sorprende. “Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición”, afirmó.

Ronaldo fue más allá y dejó una frase que resonó en el debate histórico. “Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, sostuvo, reconociendo la vigencia y el impacto del argentino incluso en la recta final de su carrera.

Finalmente, el exjugador brasileño subrayó la dimensión de la noche protagonizada por Messi. “Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, concluyó, sumándose a las múltiples reacciones que dejó la nueva gesta del astro argentino.