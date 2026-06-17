Por Redacción EC

Lionel Messi sigue generando admiración en todo el mundo del fútbol y una de las voces más autorizadas se sumó a los elogios. Ronaldo Nazario, histórico exdelantero brasileño, destacó la actuación del capitán argentino tras su triplete en el debut ante Argelia (3-0) en el Mundial 2026 y fue contundente al referirse a su legado.

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