El Perú entero vibró con su último título en Winston-Salem y su presencia en el US Open. Ignacio Buse cerró su gira en la cancha dura con un gran balance que lo deja en el top 30 del ránking ATP.

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Tras caer en la segunda ronda del US Open, Buse decidió retirarse del cuadro de dobles para concentrarse netamente en la Copa Davis, serie en la que Perú enfrenta la próxima semana a Paraguay en el Jockey Club.

El último fin de semana Buse arribó a Lima para, primero, disfrutar de su familia, y luego ya entrenar en arcilla, superficie en la que se jugará la Davis.

“Estamos muy ilusionados para la Davis que es la próxima semana”, aseguró Ignacio Buse en el media day que ofreció este lunes.

Además… Hitos para el tenis peruano En las últimas semana, Ignacio Buse ha logrado registros que no se veían en el tenis peruano desde hace mucho. Ganó un título en cancha dura (Winston-Salem), algo que no pasaba desde hace más de 30 años. Mientras, logró dos victorias de Grand Slam, un en el césped de Wimbledon y otra en la cancha dura del US Open, cuando se sabe que su superficie favorita es la arcilla, como todos los tenistas formados en Sudamérica. Además, Nacho se metió al puesto 30 ATP y está a dos escalones de superar el mejor registro de Pablo Arraya (29 ATP), y se acerca a lo hecho por Jaime Yzaga, que llegó a ser 18 ATP.

Buse lidera el equipo nacional de la Copa Davis, en el que también fueron convocados por el capitán Lucho Horna los tenistas Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino.

Pero enfrenta a Paraguay el viernes 18 y sábado 19 en el Jockey Club por el Grupo Mundial I, pensando en avanzar a las Qualifiers del próximo año.

Ignacio Buse

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