Por Redacción EC

El Perú entero vibró con su último título en Winston-Salem y su presencia en el US Open. Ignacio Buse cerró su gira en la cancha dura con un gran balance que lo deja en el top 30 del ránking ATP.

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