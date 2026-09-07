Deysi Castro Huamán volvió a poner al Perú en lo más alto del atletismo sudamericano. La fondista nacional se consagró campeona femenina del Maratón de Medellín 2026, luego de completar los 42,195 kilómetros en 2:38:09.

La atleta originaria de Huancavelica tuvo una actuación sobresaliente y tomó el control de la carrera desde los primeros kilómetros. De acuerdo con el reporte especializado de Running Colombia, antes del kilómetro 10 ya se encontraba en solitario en la punta, posición que mantuvo hasta cruzar la línea de meta.

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Nuevamente, Deysi Castro Huamán se consagra campeona del Maratón de Medellín 2026, completando los 42,195 kilómetros en 2 horas, 38 minutos y 9 segundos. 🏃‍♀️💨



Deysi es integrante del Programa de Apoyo al… pic.twitter.com/3SbtbzenAO — ipdperu (@ipdperu) September 6, 2026

Deysi Castro dominó de principio a fin

Castro Huamán logró imponerse con autoridad frente a un grupo de corredoras colombianas y extranjeras. Su principal perseguidora fue Johana Echavarría, quien terminó segunda con 2:40:01, mientras que Lina Pantoja completó el podio con 2:42:41.

Con su triunfo, la peruana confirmó el buen momento del fondismo nacional en una de las principales pruebas de calle de la región.

Perú se adueñó de la media maratón de Medellín

Los fondistas nacionales tuvieron una destacada actuación en la Media Maratón de Medellín, donde consiguieron imponerse en la competencia y llevaron la bandera peruana a lo más alto del podio.

En la prueba femenina de 21 kilómetros, las corredoras internacionales fueron protagonistas desde el inicio, con la ecuatoriana Carmen Toaquiza y las peruanas Dina Velásquez y Zaida Ramos marcando el ritmo de la competencia.

Toaquiza terminó imponiéndose con un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 27 segundos, apenas nueve segundos por delante de Velásquez, quien cruzó la meta en 1:13:36. Ramos completó el podio con 1:14:53.

La celebración peruana también llegó en la categoría masculina. Jhonatan Molina se consagró campeón de los 21 kilómetros tras completar la distancia en 1 hora, 4 minutos y 47 segundos.

Perú vuelve a celebrar en Medellín

La victoria de Castro Huamán representa además un nuevo triunfo peruano en la prueba femenina de 42K. En 2025, la cusqueña Dina Velásquez había ganado el Maratón de Medellín con un tiempo de 2:36:21.

Castro Huamán también cuenta con el respaldo del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), institución que destacó su victoria y su rendimiento en territorio colombiano.