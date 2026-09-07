Por Redacción EC

Deysi Castro Huamán volvió a poner al Perú en lo más alto del atletismo sudamericano. La fondista nacional se consagró campeona femenina del Maratón de Medellín 2026, luego de completar los 42,195 kilómetros en 2:38:09.

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