Mundial de vóley Sub 17: ¿Qué resultados necesita Perú para clasificar a octavos de final?
Mundial de vóley Sub 17: ¿Qué resultados necesita Perú para clasificar a octavos de final?
Por Redacción EC

Perú afronta la recta final de la fase de grupos del Mundial de Vóley Sub 17 con la clasificación a octavos todavía por asegurar. La Bicolor ocupa actualmente el tercer lugar del Grupo B con cinco puntos, producto de sus victorias ante Túnez y México y su derrota frente a Venezuela. Ahora deberá medirse con China y Filipinas en sus dos últimas presentaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.