Perú afronta la recta final de la fase de grupos del Mundial de Vóley Sub 17 con la clasificación a octavos todavía por asegurar. La Bicolor ocupa actualmente el tercer lugar del Grupo B con cinco puntos, producto de sus victorias ante Túnez y México y su derrota frente a Venezuela. Ahora deberá medirse con China y Filipinas en sus dos últimas presentaciones.

El panorama no es sencillo. China llega con un rendimiento perfecto: ganó sus tres encuentros y no cedió ningún set. Por ello, el próximo duelo ante Filipinas aparece como especialmente importante para las aspiraciones de la selección, ya que un triunfo permitiría llegar a la última jornada con mayores posibilidades de avanzar.

Mundial de vóley Sub 17: ¿Qué resultados necesita Perú para clasificar a octavos de final?

Los resultados que necesita Perú

Además, Perú debe estar atento a lo que suceda con Venezuela y México. Ambas selecciones todavía tienen pendiente su partido frente a Túnez, que perdió sus tres encuentros y no consiguió ganar un solo set. Una victoria venezolana por 3-0 le permitiría alcanzar siete puntos, mientras que México podría llegar a seis unidades si consigue el mismo resultado.

Por eso, cada set puede terminar siendo determinante. Si Perú derrota a Filipinas por 3-0 o 3-1, alcanzaría ocho puntos y obligaría a Venezuela y México a derrotar a Túnez y China, respectivamente, para mantener opciones de clasificación. En cambio, un triunfo peruano por 3-2 dejaría a la Bicolor con siete unidades y permitiría que la pelea por los octavos se mantenga abierta hasta la última fecha.

El reglamento también le da especial importancia a cada resultado. El primer criterio de desempate son los partidos ganados, seguido por los puntos obtenidos, el ratio de sets y, finalmente, el ratio de puntos. Por ello, incluso una derrota en la que Perú consiga quedarse con algunos sets podría terminar siendo relevante para definir su posición.

La Bicolor, entonces, no solo necesita ganar: también debe mirar de reojo lo que hagan sus rivales directos. China aparece como el desafío más complicado del grupo, mientras que el partido ante Filipinas puede convertirse en la llave de la clasificación. Perú llega con cinco puntos y todavía depende de sí mismo, pero las próximas dos jornadas definirán si continúa su camino hacia los octavos de final del Mundial Sub 17.

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