La medallista olímpica en Seúl 1988 apuntó contra la Liga Peruana de Vóley como la principal responsable del deterioro de la selección.
La medallista olímpica en Seúl 1988 apuntó contra la Liga Peruana de Vóley como la principal responsable del deterioro de la selección.
Por Redacción EC

El reciente fracaso de la selección peruana de vóley en la Copa Sudamericana 2026 ha saltado las alarmas en todos los aspectos. Cecilia Tait, referente del vóley nacional, se pronunció al respecto.

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