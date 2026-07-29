El reciente fracaso de la selección peruana de vóley en la Copa Sudamericana 2026 ha saltado las alarmas en todos los aspectos. Cecilia Tait, referente del vóley nacional, se pronunció al respecto.

En un contexto donde varias voleibolistas rechazaron la convocatoria de ‘La Bicolor’, Tait apuntó contra la Liga Peruana de Vóley.

“La anterior directiva estaban más enfocados en la liga. Nos enfocamos en la liga para llamar la atención del público. Al hacerla tan competitiva con muchas extranjeras y crear esta expectativa en el vóley peruano, descuidamos a la selección”, analizó.

“Esto ha permitido que muchas se puedan dar el lujo de decir ‘yo con la selección ni de vainas’. En vez de criticar a las que sí se pusieron la camiseta, hay que darnos cuenta que la liga nos está quitando a la selección“, apuntó.