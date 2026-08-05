La espera terminó. Del 6 al 16 de agosto, Chile albergará el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 17 2026, torneo que reunirá a las 24 mejores selecciones juveniles del mundo, entre ellas Perú, que llega con la ilusión de pelear por los primeros lugares tras una intensa preparación.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino afrontará el certamen luego de disputar la Copa Federación Sub 17 en Lima, amistosos internacionales y la Copa Panamericana, competencias que sirvieron para consolidar al plantel antes de la máxima cita mundial.

¿Cuándo debuta Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

La selección peruana integra el Grupo B, junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas.

Este es el calendario de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos (horario peruano):

Jueves 6 de agosto | 4:00 p. m.: Perú vs. Túnez

Viernes 7 de agosto | 1:00 p. m.: Perú vs. Venezuela

Sábado 8 de agosto | 1:00 p. m.: Perú vs. México

Domingo 9 de agosto: Descanso

Lunes 10 de agosto | 4:00 p. m.: Perú vs. Filipinas

Martes 11 de agosto | 7:00 p. m.: China vs. Perú

Programación completa de la fase de grupos

Fecha 1 – Jueves 6 de agosto

1:00 p. m.

Egipto vs. Estados Unidos (Grupo A)

Argentina vs. Polonia (Grupo C)

México vs. Venezuela (Grupo B)

Puerto Rico vs. Corea del Sur (Grupo D)

4:00 p. m.

Turquía vs. Tailandia (Grupo A)

Brasil vs. Croacia (Grupo C)

Perú vs. Túnez (Grupo B)

China Taipéi vs. República Dominicana (Grupo D)

7:00 p. m.

Chile vs. República Checa (Grupo A)

Japón vs. España (Grupo C)

China vs. Filipinas (Grupo B)

Italia vs. Argelia (Grupo D)

Perú jugará por segunda vez el mundial Sub 17 de vóley (Foto: FPV)

Fecha 2 – Viernes 7 de agosto

1:00 p. m.

Turquía vs. Estados Unidos

Brasil vs. Polonia

Perú vs. Venezuela

China Taipéi vs. Corea del Sur

4:00 p. m.

Egipto vs. República Checa

Argentina vs. España

México vs. Filipinas

Puerto Rico vs. Argelia

7:00 p. m.

Chile vs. Tailandia

Japón vs. Croacia

China vs. Túnez

Italia vs. República Dominicana

Fecha 3 – Sábado 8 de agosto

1:00 p. m.

Turquía vs. Egipto

Brasil vs. Argentina

Perú vs. México

China Taipéi vs. Puerto Rico

4:00 p. m.

Tailandia vs. República Checa

Croacia vs. España

Túnez vs. Filipinas

República Dominicana vs. Argelia

7:00 p. m.

Chile vs. Estados Unidos

Japón vs. Polonia

China vs. Venezuela

Italia vs. Corea del Sur

Perú debuta en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: calendario, horarios y canales de TV. Foto: Instagram

Domingo 9 de agosto

La organización programó una jornada de descanso para todas las selecciones participantes.

Fecha 4 – Lunes 10 de agosto

1:00 p. m.

Estados Unidos vs. Tailandia

Polonia vs. Croacia

Venezuela vs. Túnez

Corea del Sur vs. República Dominicana

4:00 p. m.

Turquía vs. República Checa

Brasil vs. España

Perú vs. Filipinas

China Taipéi vs. Argelia

7:00 p. m.

Chile vs. Egipto

Japón vs. Argentina

China vs. México

Italia vs. Puerto Rico

Fecha 5 – Martes 11 de agosto

1:00 p. m.

Estados Unidos vs. República Checa

Polonia vs. España

Venezuela vs. Filipinas

Corea del Sur vs. Argelia

4:00 p. m.

Egipto vs. Tailandia

Argentina vs. Croacia

México vs. Túnez

Puerto Rico vs. República Dominicana

7:00 p. m.

Chile vs. Turquía

Japón vs. Brasil

China vs. Perú

Italia vs. China Taipéi

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¿Dónde ver el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

Los hinchas podrán seguir todos los partidos del torneo mediante VBTV, la plataforma oficial de streaming de la FIVB, que transmitirá el campeonato completo bajo una suscripción mensual.

Además, Latina llevará a la televisión abierta los partidos de la selección peruana, los cuales también estarán disponibles a través de su página web y aplicación oficial, permitiendo seguir cada presentación de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos.

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