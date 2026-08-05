La espera terminó. Del 6 al 16 de agosto, Chile albergará el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 17 2026, torneo que reunirá a las 24 mejores selecciones juveniles del mundo, entre ellas Perú, que llega con la ilusión de pelear por los primeros lugares tras una intensa preparación.
La espera terminó. Del 6 al 16 de agosto, Chile albergará el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 17 2026, torneo que reunirá a las 24 mejores selecciones juveniles del mundo, entre ellas Perú, que llega con la ilusión de pelear por los primeros lugares tras una intensa preparación.
El equipo dirigido por Marcello Bencardino afrontará el certamen luego de disputar la Copa Federación Sub 17 en Lima, amistosos internacionales y la Copa Panamericana, competencias que sirvieron para consolidar al plantel antes de la máxima cita mundial.
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¿Cuándo debuta Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?
La selección peruana integra el Grupo B, junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas.
Este es el calendario de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos (horario peruano):
- Jueves 6 de agosto | 4:00 p. m.: Perú vs. Túnez
- Viernes 7 de agosto | 1:00 p. m.: Perú vs. Venezuela
- Sábado 8 de agosto | 1:00 p. m.: Perú vs. México
- Domingo 9 de agosto: Descanso
- Lunes 10 de agosto | 4:00 p. m.: Perú vs. Filipinas
- Martes 11 de agosto | 7:00 p. m.: China vs. Perú
Programación completa de la fase de grupos
Fecha 1 – Jueves 6 de agosto
1:00 p. m.
- Egipto vs. Estados Unidos (Grupo A)
- Argentina vs. Polonia (Grupo C)
- México vs. Venezuela (Grupo B)
- Puerto Rico vs. Corea del Sur (Grupo D)
4:00 p. m.
- Turquía vs. Tailandia (Grupo A)
- Brasil vs. Croacia (Grupo C)
- Perú vs. Túnez (Grupo B)
- China Taipéi vs. República Dominicana (Grupo D)
7:00 p. m.
- Chile vs. República Checa (Grupo A)
- Japón vs. España (Grupo C)
- China vs. Filipinas (Grupo B)
- Italia vs. Argelia (Grupo D)
Fecha 2 – Viernes 7 de agosto
1:00 p. m.
- Turquía vs. Estados Unidos
- Brasil vs. Polonia
- Perú vs. Venezuela
- China Taipéi vs. Corea del Sur
4:00 p. m.
- Egipto vs. República Checa
- Argentina vs. España
- México vs. Filipinas
- Puerto Rico vs. Argelia
7:00 p. m.
- Chile vs. Tailandia
- Japón vs. Croacia
- China vs. Túnez
- Italia vs. República Dominicana
Fecha 3 – Sábado 8 de agosto
1:00 p. m.
- Turquía vs. Egipto
- Brasil vs. Argentina
- Perú vs. México
- China Taipéi vs. Puerto Rico
4:00 p. m.
- Tailandia vs. República Checa
- Croacia vs. España
- Túnez vs. Filipinas
- República Dominicana vs. Argelia
7:00 p. m.
- Chile vs. Estados Unidos
- Japón vs. Polonia
- China vs. Venezuela
- Italia vs. Corea del Sur
Domingo 9 de agosto
La organización programó una jornada de descanso para todas las selecciones participantes.
Fecha 4 – Lunes 10 de agosto
1:00 p. m.
- Estados Unidos vs. Tailandia
- Polonia vs. Croacia
- Venezuela vs. Túnez
- Corea del Sur vs. República Dominicana
4:00 p. m.
- Turquía vs. República Checa
- Brasil vs. España
- Perú vs. Filipinas
- China Taipéi vs. Argelia
7:00 p. m.
- Chile vs. Egipto
- Japón vs. Argentina
- China vs. México
- Italia vs. Puerto Rico
Fecha 5 – Martes 11 de agosto
1:00 p. m.
- Estados Unidos vs. República Checa
- Polonia vs. España
- Venezuela vs. Filipinas
- Corea del Sur vs. Argelia
4:00 p. m.
- Egipto vs. Tailandia
- Argentina vs. Croacia
- México vs. Túnez
- Puerto Rico vs. República Dominicana
7:00 p. m.
- Chile vs. Turquía
- Japón vs. Brasil
- China vs. Perú
- Italia vs. China Taipéi
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¿Dónde ver el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?
Los hinchas podrán seguir todos los partidos del torneo mediante VBTV, la plataforma oficial de streaming de la FIVB, que transmitirá el campeonato completo bajo una suscripción mensual.
Además, Latina llevará a la televisión abierta los partidos de la selección peruana, los cuales también estarán disponibles a través de su página web y aplicación oficial, permitiendo seguir cada presentación de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos.
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