Todo listo para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: fechas, horarios y transmisión en Perú. Foto: Instagram
Todo listo para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: fechas, horarios y transmisión en Perú. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La espera terminó. Del 6 al 16 de agosto, Chile albergará el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 17 2026, torneo que reunirá a las 24 mejores selecciones juveniles del mundo, entre ellas Perú, que llega con la ilusión de pelear por los primeros lugares tras una intensa preparación.

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