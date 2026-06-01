Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perú conquistó el bronce en Honduras y llega fortalecido al Mundial Sub 17 de vóley. Foto: FPV
Perú conquistó el bronce en Honduras y llega fortalecido al Mundial Sub 17 de vóley. Foto: FPV
Por Redacción EC

La selección peruana femenina Sub 17 cerró una destacada participación internacional al quedarse con la medalla de bronce en la Copa Panamericana 2026, luego de derrotar a Canadá en un intenso partido disputado en Tegucigalpa, Honduras.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.