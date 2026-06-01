La selección peruana femenina Sub 17 cerró una destacada participación internacional al quedarse con la medalla de bronce en la Copa Panamericana 2026, luego de derrotar a Canadá en un intenso partido disputado en Tegucigalpa, Honduras.

Las dirigidas por Marcello Bencardino superaron a Canadá en cinco sets con parciales de 25-18, 21-25, 21-25, 25-19 y 15-10, en un encuentro exigente donde las peruanas tuvieron que sobreponerse tras quedar abajo en el marcador.

El conjunto nacional comenzó mejor, dominando el primer parcial, pero Canadá reaccionó y tomó ventaja al quedarse con dos sets consecutivos. Cuando el panorama parecía complicarse, apareció la respuesta anímica y colectiva de las ‘matadorcitas’, que elevaron su nivel en defensa, bloqueo y ataque para completar la remontada.

Crecimiento competitivo

Más allá de la medalla, Perú dejó buenas sensaciones durante todo el campeonato. La selección terminó primera en su grupo tras superar a Canadá y Honduras, resultados que le permitieron instalarse entre los mejores equipos del certamen continental.

En semifinales, la escuadra nacional cayó ante Venezuela en un partido muy disputado, quedando a un paso de la final. Sin embargo, el equipo mostró capacidad de recuperación para afrontar el duelo por el tercer lugar y cerrar el torneo con una victoria importante.

𝙋𝙀𝙍Ú 𝙎𝙀 𝘾𝙐𝙀𝙇𝙂𝘼 𝙇𝘼 𝙈𝙀𝘿𝘼𝙇𝙇𝘼 𝘿𝙀 𝘽𝙍𝙊𝙉𝘾𝙀 🥉🇵🇪



Nuestra selección U17 termina su participación en la Copa Panamericana Femenina U17 subiéndose al podio con la medalla de bronce. pic.twitter.com/j47uwKcFb6 — dosisdevoleibol (@dosisdevoleibol) May 31, 2026

El proceso liderado por Marcello Bencardino continúa mostrando resultados positivos en divisiones menores. La Copa Panamericana funcionó como una prueba clave para medir el nivel del grupo ante selecciones competitivas del continente y fortalecer el desarrollo del equipo.

El próximo objetivo

Tras la experiencia en Tegucigalpa, la selección peruana ahora enfocará su preparación en el Mundial Sub 17, torneo que se disputará en agosto en Chile y donde buscará competir ante las mejores selecciones del planeta.

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