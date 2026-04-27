Por Redacción EC

La Liga Nacional de Vóley 2026 es el principal campeonato de voleibol femenino del país, en el que participan los clubes más destacados a nivel nacional. En esta oportunidad, el torneo se disputa en varias etapas (fase regular, segunda fase y playoffs) hasta definir al campeón entre los equipos más relevantes. Por lo pronto, Universitario de Deportes ocupa el tercer lugar del podio tras vencer 3-0 a Géminis, con lo que se quedó con la medalla de bronce. Sin embargo, en la recta final del torneo, Alianza Lima y la Universidad San Martín vienen protagonizando uno de los partidos más llamativos de la temporada, lo que ha llevado a un “extra game” entre ambos equipos. De esta manera, este tercer y decisivo encuentro determinará al campeón de la temporada entre íntimas y santas este fin de semana. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.