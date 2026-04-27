La Liga Nacional de Vóley 2026 es el principal campeonato de voleibol femenino del país, en el que participan los clubes más destacados a nivel nacional. En esta oportunidad, el torneo se disputa en varias etapas (fase regular, segunda fase y playoffs) hasta definir al campeón entre los equipos más relevantes. Por lo pronto, Universitario de Deportes ocupa el tercer lugar del podio tras vencer 3-0 a Géminis, con lo que se quedó con la medalla de bronce. Sin embargo, en la recta final del torneo, Alianza Lima y la Universidad San Martín vienen protagonizando uno de los partidos más llamativos de la temporada, lo que ha llevado a un “extra game” entre ambos equipos. De esta manera, este tercer y decisivo encuentro determinará al campeón de la temporada entre íntimas y santas este fin de semana. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA INICIA EL DUELO DEFINITIVO ENTRE ALIANZA LIMA Y SAN MARTÍN POR EL CAMPEONATO DE LA LIGA NACIONAL DE VÓLEY 2026?

La Liga Nacional de Vóley 25-26 entró en su recta final y el título se definirá entre Alianza Lima y la Universidad San Martín en un tercer y definitivo encuentro, luego de que ambas lleguen con una victoria cada una. Y es que el primer triunfo fue para las santas, que se impuso por 3-0 con parciales de 25-23, 25-23 y 25-21. Sin embargo, en el siguiente duelo, las íntimas se cobraron su revancha con un buen juego que les permitió ganar por 3-1 (25-15, 18-25, 25-18 y 27-25) y empatar la llave para forzar un “extra game”. Por consiguiente, ambos equipos se verán la cara una vez más por el título nacional este domingo 3 de mayo a partir de las 5:00 p. m. El encuentro se llevará a cabo en el coliseo Lucha Fuentes en el distrito de Villa El Salvador.

¿CUÁNDO SALEN A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA LA FINAL ENTRE ALIANZA LIMA Y SAN MARTÍN?

A través de sus plataformas oficiales, la Liga Peruana de Vóley (LPV) informó a la hinchada que la venta de entradas para el “extra game” de la final entre Alianza Lima y Universidad San Martín se iniciará este jueves 30 de abril desde las 12:00 p. m. a través de la plataforma Joinnus. A continuación, te presentamos los posibles precios para este último partido: