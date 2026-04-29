Alianza Lima y la Universidad San Martín definirán al campeón de la Liga Peruana de Vóley en un esperado “extra game”, luego de igualar la serie final. El compromiso se disputará este domingo 3 de mayo en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes de Villa El Salvador, en un escenario que promete lleno total y gran ambiente.

La organización confirmó que la venta de entradas para este decisivo encuentro iniciará el jueves 30 de abril desde las 12:00 horas. Los hinchas podrán adquirir sus boletos de manera virtual a través de la plataforma Joinnus, por lo que se recomienda estar atentos debido a la alta demanda.

En cuanto a los precios, estos oscilarán entre S/ 20 y S/ 50 dependiendo de la ubicación dentro del coliseo. Las zonas disponibles incluyen general, norte, sur, oriente y occidente, lo que permite distintas opciones para los aficionados que desean asistir a la gran final.

El partido se jugará desde las 17:00 horas y también será transmitido por Latina Televisión en sus diferentes plataformas. Con ambos equipos llegando en gran nivel, el extra game promete ser un cierre vibrante para la temporada del vóley peruano.