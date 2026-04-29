Por Redacción EC

Alianza Lima y la Universidad San Martín definirán al campeón de la Liga Peruana de Vóley en un esperado “extra game”, luego de igualar la serie final. El compromiso se disputará este domingo 3 de mayo en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes de Villa El Salvador, en un escenario que promete lleno total y gran ambiente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.