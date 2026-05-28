La selección peruana de vóley Sub 17 clasificó a las semifinales de la Copa Panamericana Sub 17 que se realiza en Honduras tras vencer al anfitrión en el cierre de la fase de grupos.
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Perú lideró el grupo B tras vencer a Canadá (3-1 con parciales de 19-25, 25-20, 25-19 y 25-12) y a Honduras este jueves (25-15, 25-19 y 25-10), con lo que avanzó directamente a semifinales.
La Copa Panamericana la disputan nueve equipos, tres en cada grupo. Los dos mejores líderes de cada grupo avanzan a las semifinales, y estas fueron Estados Unidos (10 puntos por sus dos victorias de 3-0) y Perú (9 puntos por sus victorias de 3-1 y 3-0), mientras que el otro líder fue Venezuela, pero con victorias de 3-0 y 3-2, con lo que sumó 8 unidades.
Así, Perú jugará el sábado las semifinales, a la espera de rival que salgan de los cuartos de final que lo jugará el tercer líder, Venezuela, y todos los segundos.
En cuartos de final, los cruces serían Puerto Rico vs. México y Venezuela contra Canadá.
Perú buscará repetir la final que disputó en el 2024 en Guatemala, en la que también lideró su grupo y en ‘semis’ superó a Venezuela. En la definición cayó ante Puerto Rico.
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