El Performance Center de Orlando, Florida, albergará una nueva edición del Friday Night SmackDown. Sigue todas las peleas e incidencias que se desarrollarán este viernes en el evento.

Las acciones del programa se iniciarán a las 7:00 de la noche (hora peruana) y serán transmitidas a través de la señal de Fox Sports 3.

Los aficionados de la lucha libre esperan nuevas emociones antes del próximo PPV de la WWE, Money in the Bank, que se desarrollará el domingo 10 de mayo y empezará a calentarse en la próxima entrega del ‘show azul'.

Friday Night SmackDown | Horarios:

18:00 horas - México

19:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (NY, Washington, Florida)

20:00 horas - Venezuela, Bolivia

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

00:00 horas del sábado - Reino Unido

01:00 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

La jornada estará marcada por la celebración del vigesimoquinto aniversario de Triple H en la WWE, una de las superestrellas más grandes de la historia de la compañía, pero los combates que incluye no son menos interesantes.

Bray Wyatt, quien defenderá el Campeonato Universal contra Braun Strowman en Money in The Bank, tratará de inquietar a The Monster Among Men antes de su próximo enfrentamiento, mientras que Carmella y Dana Brooke retarán a Alexa Bliss y Nikki Cross por los títulos femeninos por parejas de la WWE.

Sasha Banks y Lacey Evans medirán fuerzas para clasificar a la pelea femenina de escaleras del siguiente PPV, que también quieren integrar Drew Gulak y King Corbin, protagonistas de otra contienda clasificatoria en SmackDown.

