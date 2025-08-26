(Foto: Xoma)
Cristina Torres Rodríguez
Ganadores de una velada exclusiva en Xoma | #Experiencias EC
Cuatro suscriptores de El Comercio y sus respectivos acompañantes disfrutarán de una noche especial en Xoma, donde conocerán en primicia la nueva carta “Ideas 2025” bajo la guía del chef ejecutivo Ralf Zúñiga.

Durante la experiencia, los ganadores podrán deleitarse con lo mejor de la nueva carta del reconocido restaurante, mientras que tendrán una explicación sobre los insumos utilizados, muchos olvidados a través del tiempo, como el koji, cushuro, mashua y oca.

Los ganadores de esta experiencia son:

  • Stephannie Prada
  • Katherine Onofre
  • Rixer Vargas
  • Jose Felix Barandiaran

Extendemos nuestras felicitaciones a los ganadores y les damos las gracias por acompañarnos en esta comunidad.

Cada mes traemos experiencias exclusivas para nuestros suscriptores. ¿Te animas a ser el siguiente ganador?

