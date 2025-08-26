Ganadores de una velada exclusiva en Xoma | #Experiencias EC

Cuatro suscriptores de El Comercio y sus respectivos acompañantes disfrutarán de una noche especial en Xoma, donde conocerán en primicia la nueva carta “Ideas 2025” bajo la guía del chef ejecutivo Ralf Zúñiga.

Durante la experiencia, los ganadores podrán deleitarse con lo mejor de la nueva carta del reconocido restaurante, mientras que tendrán una explicación sobre los insumos utilizados, muchos olvidados a través del tiempo, como el koji, cushuro, mashua y oca.

Los ganadores de esta experiencia son:

Stephannie Prada

Katherine Onofre

Rixer Vargas

Jose Felix Barandiaran

Extendemos nuestras felicitaciones a los ganadores y les damos las gracias por acompañarnos en esta comunidad.

