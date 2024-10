La experiencia ha sido muy buena, me he divertido. Me parece algo muy necesario para disipar tu mente con esta coyuntura tan seria que hay en el país. Pienso que tenemos que relajarnos. El Café Lanfranco tiene un buen aroma, un buen sabor y lo recomiendo un montón. El vino ha animado la noche, los paladares, nos ha ayudado a la creatividad, y el arte. Todos los vinos me han gustado.

Solange Godier