Una noche de “Calma” y moda: así se vivió la ExperienciaEC junto a Ale Morey

Tres suscriptoras de El Comercio y sus acompañantes fueron parte de una noche íntima y especial en el atelier de la diseñadora Ale Morey, donde conocieron en primicia su colección “Calma”, en el día de su lanzamiento oficial.

Desde su llegada, fueron recibidos por el equipo de El Comercio y la propia diseñadora, quien abrió la velada con una presentación personal en la que compartió su trayectoria, sus experiencias y, sobre todo, su visión sobre la moda como un espacio de conexión. La dinámica fue cercana, con una conversación que permitió a los asistentes conocerse entre sí y sentirse parte de un encuentro único.

Foto: Sheyla Enriquez

La atmósfera se completó con los cócteles de La Fidelia, preparados a base de sus infusiones, y una mesa con tablas de quesos preparada por el equipo de Ale especialmente decorada para la ocasión. Todo estuvo diseñado para que los invitados disfrutaran de un inicio cálido y relajado, en sintonía con el espíritu de la colección.

Foto: Sheyla Enriquez

Ya en confianza, Ale presentó el proceso detrás de “Calma”. A través de su moodboard explicó cómo las tendencias globales se fusionan con sus propios gustos, materiales y recursos, dando como resultado una propuesta que busca transmitir serenidad sin dejar de lado la versatilidad para poder combinar todas las prendas entre sí.

El momento central de la noche llegó con una pequeña pasarela en la que se mostraron los looks clave de la colección. Los asistentes pudieron apreciar de cerca cada prenda, su caída y posibilidades, en un formato cercano y participativo que los invitó a descubrir la esencia de la propuesta.

Foto: Sheyla Enriquez

La velada culminó con fotografías que inmortalizaron la experiencia y un detalle especial. Se trató de un regalo exclusivo por parte de la diseñadora, como símbolo de agradecimiento y de la conexión durante la jornada.

Con esta #ExperienciaEC, Ale Morey compartió más que una colección: abrió las puertas a su proceso creativo y a un universo que invita a encontrar la calma a través de la moda.

