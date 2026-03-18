Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Fotos: Difusión)
(Fotos: Difusión)
Por Cristina Torres Rodríguez

Disfruta de una noche distinta con “Hagane”, la propuesta especial de Tomás “Toshi” Matsufuji en su restaurante Al Toke Pez, donde el cuchillo se convierte en el hilo conductor de una experiencia gastronómica única.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.