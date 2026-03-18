Disfruta de una noche distinta con “Hagane”, la propuesta especial de Tomás “Toshi” Matsufuji en su restaurante Al Toke Pez, donde el cuchillo se convierte en el hilo conductor de una experiencia gastronómica única.

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Cuatro suscriptores de El Comercio, junto a un acompañante cada uno, serán seleccionados para vivir esta cena maridaje de cuatro tiempos, en la que Matsufuji reinterpretará algunos de sus platos más representativos y presentará creaciones con ingredientes marinos de alta calidad y alma oriental.

La velada comenzará con una reversión del icónico “Tiradito del Tío Darío”, en homenaje a su padre, Darío Matsufuji, pionero de la cocina nikkei en el Perú. A lo largo de la noche, los asistentes disfrutarán de una secuencia de platos que reflejan la técnica, sensibilidad y estilo de uno de los cocineros más reconocidos de la escena local.

(Foto: Difusión)

Cada tiempo estará acompañado por vinos seleccionados de la bodega boutique chilena Garcés-Silva, cuyas etiquetas —entre ellas Amayna y Boya— destacan por su frescura y elegancia, logrando un maridaje ideal con los sabores del menú.

Una noche pensada para los sentidos

“Hagane”, que significa “acero” en japonés, no solo da nombre a la experiencia, sino que resume su esencia: precisión, técnica y respeto por el producto. En este encuentro íntimo, los suscriptores podrán acercarse a la propuesta culinaria de Matsufuji desde una mirada más personal, en un formato diseñado especialmente para la ocasión.

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