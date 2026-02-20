Vive la experiencia “Pasta e basta” en Ostería Convivium | #ExperienciasEC

Cuatro suscriptores de El Comercio, junto a un acompañante cada uno, tendrán la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva en Ostería Convivium, un espacio donde la tradición italiana dialoga con una mirada contemporánea en cada detalle del plato.

Para ser parte de esta experiencia debes ser suscriptor de El Comercio y REGISTRARTE AQUÍ. El sorteo se realizará el 24 de febrero y, de resultar ganador, recibirás ese mismo día un correo y/o llamada de confirmación.

La propuesta busca acercar a los participantes al corazón de la cocina del restaurante, no solo como comensales, sino como protagonistas del proceso.

La actividad estará liderada por Miguel Hernández, chef ejecutivo del restaurante, quien acompañará paso a paso a los asistentes en la elaboración de su propia pasta artesanal al estilo italiano, desde la preparación de la masa hasta el formado final.

Crédito: Ostería Convivium / Yashira Torrealba

Durante la velada, además, presentará nuevas creaciones de la carta de estación, desarrolladas para resaltar el producto, la técnica y el respeto por la temporalidad que definen la identidad culinaria de Convivium en San Isidro.

En línea con su filosofía, Ostería Convivium actualiza su propuesta gastronómica con cada cambio de estación, priorizando ingredientes de temporada y atendiendo a los gustos de sus comensales. De este modo, cada visita ofrece matices y combinaciones distintas, manteniendo siempre la identidad y el carácter genuino que definen su cocina.

Una experiencia pensada para quienes aprecian la profundidad de los sabores, la diversidad de texturas y la dedicación que distinguen a la tradición culinaria italiana y les gustaría aprender a preparar pasta.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete. Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.

RESTRICCIONES:

Evento sólo para SUSCRIPTORES mayores de 18 años.

No participan colaboradores de GEC ni canillas.

Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.