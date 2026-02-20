Vive la experiencia “Pasta e basta” en Ostería Convivium | #ExperienciasEC

Escuchar
(Fotos: Difusión)
Por Cristina Torres Rodríguez

Cuatro suscriptores de El Comercio, junto a un acompañante cada uno, tendrán la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva en Ostería Convivium, un espacio donde la tradición italiana dialoga con una mirada contemporánea en cada detalle del plato.

