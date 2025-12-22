Mediante un hecho de importancia remitido a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) el Grupo El Comercio aclaró que no tiene ninguna negociación en curso con el Grupo Paltarumi, tal como falsamente publicó la revista Semana Económica en su última edición bajo el titular: “Venta de El Comercio: la última hora de la negociación, con un inesperado nuevo postor y una oferta vinculante ya sobre la mesa”.

“Al respecto, debemos aclarar que dicha nota contiene información incorrecta y errónea. En efecto, no es cierto que Grupo Paltarumi, ni tampoco sus accionistas, han iniciado conversaciones para la adquisición del Grupo El Comercio y Plural TV, y tampoco se encuentran en un proceso de negociación, ni en tratativas”, señala el texto.

Hecho de Importancia del Grupo El Comercio a la SMV