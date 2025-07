Tras 11 años de espera, regresa la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio, una carrera que no solo celebra el movimiento, sino también la pasión por el deporte de la comunidad runner.

Como parte de esta experiencia única, en El Comercio hemos reunido los mensajes más emotivos de aliento enviados por nuestros suscriptores, quienes, desde sus hogares, oficinas o lugares de entrenamientos, comparten palabras que inspiran, motivan y acompañan a quienes se atreven a correr a su manera.

Porque cada zancada cuenta y cada voz suma energía, aquí te presentamos una selección de frases que reflejan la fuerza de esta comunidad y que animan a no rendirse, a disfrutar el trayecto y a cruzar la meta con orgullo.

El Team New Balance en acción. (Foto: Próxima Carrera por Max C.A. Souffriau)

La New Balance Lima 15K —organizada por Peru Runners y powered by El Comercio — no es solo una competencia: es una invitación abierta a romper tus propios límites, sin importar tu ritmo o experiencia.

Camila Gómez de la Torre, Nadia Salomón y Bernardo Portugal se suman a la conferencia de prensa de la carrera New Balance Lima 15K powered by El Comercio. Hotel Meliá, San Isidro. / © Victor Idrogo / Icónica

Bajo el lema #RunYourWay, esta edición contará con una Expo los días 4 y 5 de julio, donde los participantes podrán recoger su kit oficial, conocer a los aliados del evento y prepararse para el gran día.

Conoce el recorrido de la carrera "La New Balance Lima 15K powered by El Comercio" de este 6 de julio. (Infografía: El Comercio)

Este es solo el inicio de una celebración donde el cuerpo se mueve, la mente se enfoca y el corazón late más fuerte. Gracias a todos nuestros suscriptores por ser parte activa de este evento. Y a los corredores, ¡nos vemos en la línea de partida este 6 de julio!