Este fin de semana ya se vive la emoción del New Balance Lima 15K Powered by El Comercio, una de las carreras más esperadas por la comunidad runner. Si estás inscrito, toma nota porque el viernes 4 y sábado 5 de julio, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., podrás recoger tu kit oficial en el Cuartel General del Ejército, más conocido como el Pentagonito (Av. Las Esmeraldas 516, Puerta 5 – San Borja).

Pero no es solo ir por el kit y ya. La organización ha preparado una expo con experiencias interactivas, zonas para fotos y stands deportivos. New Balance, como sponsor principal, tendrá una tienda exclusiva con productos de running y estilo urbano. Y si te da hambre, tranquilo: habrá una zona gastronómica con opciones como makis y pokes de Coqui Castillo, además de propuestas de IHOP, Applebee’s y más.

¿Qué necesitas para recoger tu kit?

Si vas tú mismo, lleva:

Tu DNI, carné de extranjería o pasaporte

El código QR de tu inscripción (puede estar en el celular o impreso)

Si alguien más recogerá por ti, necesitará:

Copia de tu DNI + su propio DNI

El código QR

Una carta poder simple

Marcas presentes en la expo

Además de New Balance y El Comercio, verás stands de Peru Runners, Porsche, Electrolight, Rimac, La Roche Posay, LOA, Kero, Sunglass Hut, Lab Nutrition, Paco Rabanne, WOW, LEN, PR FUEL, Bike Sprint y Fit & No Fat. Es una buena oportunidad para conocer productos, hacer comunidad y disfrutar del ambiente previo a la carrera.

Domingo 6 de julio: Día de carrera

Punto de concentración: Parque Andrés Avelino Cáceres – desde las 6:00 a.m.

Parque Andrés Avelino Cáceres – desde las Inicio de la carrera: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Premiación: 9:00 a.m. (categorías masculino, femenino y personas con discapacidad)

9:00 a.m. (categorías masculino, femenino y personas con discapacidad) Sorteo especial: 9:30 a.m. (una entrada para correr la TSC New York City Marathon 2025)

¿Cómo participo en el sorteo?

Para tener chance de ganar la entrada a la maratón de Nueva York, necesitas cumplir con tres pasos:

Correr la carrera usando zapatillas New Balance (esto se validará en fotos y en el stand).

Estar inscrito con tu nombre real y DNI.

Registrarte en el módulo de New Balance frente al escenario entre 7:30 a.m. y 9:15 a.m. (sin registro, no hay sorteo).

Si quieres revisar los términos y condiciones, puedes hacerlo en el Instagram de la carrera: @newbalancelima15k o entrar directamente al sitio web de New Balance: Términos aquí.

Este año, la New Balance Lima 15K no es solo una carrera: es un punto de encuentro para todos los que aman correr, moverse y formar parte de algo más grande. ¡Nos vemos en la ruta!

