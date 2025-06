Luego de 11 largos años, la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio está de vuelta y esta vez de la mano de El Comercio y organizada por Perú Runners. Una experiencia deportiva única que promete convertirse en uno de los eventos más emocionantes del running nacional este 2025. Y para que no te pierdas ningún detalle, a continuación respondemos cinco preguntas claves sobre este esperado evento

¿Qué es la New Balance Lima 15K by El Comercio?

Esta carrera es un formato que se llevó a cabo bajo el nombre de Excellent Series en el 2014, y que regresa ahora bajo el nuevo nombre de New Balance 15K Powered by El Comercio. La New Balance Lima 15K Powered by El Comercio no es solo una carrera, es una celebración del movimiento, la pasión y la comunidad.

¿Cuál será la ruta de la New Balance Lima 15K by El Comercio?

Con una ruta que será revelada muy pronto, la carrera invita a todos -de aficionados hasta corredores experimentados– a correr a su manera, bajo el lema que define el espíritu de New Balance: #RunYourWay.

¿Cómo puedo hacer para inscribirme en la New Balance Lima 15K by El Comercio?

La preventa exclusiva para suscriptores de El Comercio se llevó a cabo del 21 al 26 de abril, mientras que la venta general se activó el 27 de abril y hace unos días se confirmó el sold out. Todos los detalles están disponibles a través de las plataformas oficiales, así que mantente atento.

¿Dónde puedo enterarme de todas las novedades de la carrera New Balance Lima 15K by El Comercio y conseguir tips para entrenar?

Con la intención de afianzar la comunidad runner, se ha lanzado la cuenta oficial de Instagram @newbalancelima15K, el espacio donde los corredores podrán seguir todas las novedades, descubrir tips de entrenamiento, participar en dinámicas exclusivas y compartir su preparación rumbo al gran día.

¿Qué otros eventos incluye la New Balance Lima 15K by El Comercio?

Esta edición incluirá una expo los días 4 y 5 de julio, donde los participantes podrán recoger su kit, conocer a los aliados del evento y empaparse del ambiente runner antes del gran día. La conferencia de prensa oficial, donde se revelarán el diseño de la medalla y el polo oficial, se realizará durante junio. Así que ya lo sabes, prepárate para vivir una experiencia única en la que la meta no solo es llegar, sino disfrutar el camino.

