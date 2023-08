¿Interesado en nutrir tus conocimientos? Netzun, la plataforma virtual de streaming donde profesionales de Latinoamérica comparten sus conocimientos, se encuentra otorgando el 20% de descuento en membresías full pass de 1 mes y de 1 año mostrados en la web https://netzun.com/fullpass

Para acceder al beneficio, el suscriptor debe iniciar sesión en la web/app del Club El Comercio, seleccionar la promoción y solicitar el cupón que contiene el código que deberá ingresar en la web de Netzun al realizar la compra.

Cabe mencionar que para realizar la compra será necesario contar con una cuenta registrada en la web de Netzun. Este beneficio no es retroactivo, es decir, si no se registra el código al momento de la inscripción, no podrá solicitarlo luego.

Cada suscriptor podrá solicitar como máximo 1 cupón para la presente promoción que es válida con cualquier método de pago permitido en la web de Netzun.

Para revisar los términos y condiciones de Netzun visitar https://netzun.com/terminos-y-condiciones. Aprovecha y súmate conocimientos con contenido adaptable, actualización constante, máxima calidad y con líderes de empresas exitosas.

