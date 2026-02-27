Cuando se trata de regreso a clases, hay un nombre que siempre aparece en la conversación: Librerías Crisol, con variedad en libros, útiles y complementos escolares, todo en un solo lugar.

Del 18 al 28 de febrero de 2026, los suscriptores de El Comercio podrán acceder a hasta 60% de descuento en productos seleccionados para la vuelta a clases. Una oportunidad pensada para quienes están armando la lista en modo maratón y quieren optimizar tiempo y presupuesto.

¿Qué puedes encontrar?

Lecturas escolares

Diccionarios y títulos de apoyo para reforzar el aprendizaje durante el año.

Complementos y accesorios

Detalles que completan la lista y hacen más organizada la rutina diaria.

¿Cómo acceder al beneficio?

La compra debe realizarse de manera presencial y es indispensable presentar tu DNI u otro documento de identificación al momento de pagar.

La promoción estará vigente del 18 al 28 de febrero de 2026.

Revisa los detalles de la promo en clubelcomercio.pe o en tu app Club El Comercio.

Una oportunidad ideal para empezar el año escolar con todo listo —y con ventaja exclusiva.