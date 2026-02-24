Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: difusión)
(Foto: difusión)
Por Redacción EC

La divertida comedia “La Suite” se presenta en el Teatro Marsano y los suscriptores de El Comercio pueden disfrutar de un 20% de descuento en entradas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.