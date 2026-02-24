La divertida comedia “La Suite” se presenta en el Teatro Marsano y los suscriptores de El Comercio pueden disfrutar de un 20% de descuento en entradas.

Protagonizada por Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza y Lilian Schiappa, esta comedia de enredos viene recibiendo aplausos desde su estreno y promete convertirse en uno de los éxitos teatrales del verano 2026. La puesta en escena es una adaptación de la obra “Suite para dos”, del dramaturgo uruguayo Fernando Schmidt, y combina situaciones delirantes, humor ágil y un ritmo vertiginoso que mantiene al público entre risas constantes.

La historia transcurre en la habitación 801 de un hotel, donde coinciden una pareja de recién casados, un botones obsesivamente disciplinado y una mucama tan astuta como calculadora. Malentendidos, caos e intrigas convierten la noche de bodas en una sucesión de situaciones absurdas e hilarantes que pondrán a prueba la relación de la pareja y sorprenderán con un final inesperado.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.