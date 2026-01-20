Rodizio, la reconocida cadena de restaurantes especializada en carnes a la espada y buffet, se incorpora a los beneficios de Club El Comercio con una promoción exclusiva pensada para quienes disfrutan de experiencias gastronómicas para compartir.

Gracias a esta alianza, los suscriptores de El Comercio y Gestión podrán acceder a un 15% de descuento en toda la carta, que incluye bebidas con y sin alcohol y el servicio de buffet, válido únicamente para consumos en salón.

El beneficio estará vigente del 9 de enero al 31 de marzo de 2026 y podrá utilizarse en los locales de Rodizio en Lima. Para acceder al descuento, los suscriptores solo deben presentar su DNI e indicar que desean hacer uso del beneficio de Club El Comercio al momento de pagar. Revisar los términos y condiciones en la web de clubelcomercio.pe.

Con este nuevo beneficio, Club El Comercio continúa ampliando su propuesta gastronómica, acercando a los suscriptores experiencias completas que invitan a repetir y a disfrutar del ahorro en cada visita.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.