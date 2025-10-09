Acción de Credicorp cumple 30 años cotizando en la Bolsa de Nueva York

El Investor Day de Credicorp arrancó esta mañana en Nueva York con palabras de Luis Romero, presidente de la compañía peruana. En el marco del aniversario de los 30 años de la cotización de la acción de la holding en la plaza estadounidense, el ‘top management’ de la compañía compartió una jornada con inversionistas y clientes en la que se resaltaron las diferentes aristas de su estrategia de crecimiento y expansión.

Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp y Francesca Raffo, gerente Corporativo de Innovación de Credicorp, comentaron el proceso de digitalización de la compañía -que lleva al menos 30 años- y el impulso que la innovación le ha dado a los productos y servicios que ofrecen sus diferentes subsidiarias.

“¿Es posible brindar una buena experiencia a los clientes y, al mismo tiempo, ser eficientes? Al final descubrimos que sí es posible gracias a la tecnología”, dijo Ferrari. Los buenos resultados de Yape, punta de lanza de la innovación de la empresa, fueron destacados durante el evento. “En promedio, un cliente usa Yape dos veces al día”, afirmó Alejandro Pérez- Reyes, CFO de la compañía.

La ‘app’, que ya suma 18 millones de usuarios, se comentó su lento crecimiento a nivel de servicio; primero, estuvo el uso y el acceso, y en segundo lugar, la construcción de su propio ecosistema. El futuro para Yape incluye aún más servicios y el crecimiento de la venta de seguros, explicó Raimundo Morales, CEO de Yape. Sobre esto último, hay todavía camino por recorrer en aras de mejorar la penetración de seguros en nuestro país. Mónica Rivas, gerente de División Bancaseguros y Ecosistemas de la holding, asguró que pondrán foco en la creación de nuevos productos, algunos, 100% digitales. “En el 2024 creamos 30 nuevos productos” (de seguros), resaltó.

En general, Pérez- Reyes comentó el giro hacia el retail que han dado algunas de las subsidiarias de la compañía, especialmente en banca universal, seguros y pensiones. En el negocio de microfinanzas, después de algunos años difíciles durante el COVID y el gobierno de Pedro Castillo, el negocio ha regresado al camino de crecimiento. “Hemos aprendido varias lecciones. Vamos por tickets más pequeños y más eficiencia”, mencionó.

Visión país y el futuro cercano

Ferrari resaltó la situación positiva que vive nuestro país. Esto, tanto a nivel de cifras macroeconómicas respecto a nuestros vecinos de la región, como a nivel de los precios de los ‘commodities’, en especial, del cobre. “El precio del cobre debería estar en los US$5,50 o US$6.00 por libra; eso es muy bueno (…) El desarrollo de Data Centers significa energía y la energía requiere de cobre. El Perú es la principal fuente de este recurso”, dijo Ferrari.

Por otro lado, el CEO de la peruana resaltó el bono demográfico del que aún goza nuestro país -a diferencia de economías desarrolladas- y las posibilidades que tienen para crecer servicios que aún no alcanzan el 100% de penetración.

Aunque la cantidad de transacciones digitales han crecido significativamente en los últimos años y el precio de dichas transacciones se ha reducido, el ecosistema bancario y financiero seguirá cambiando y se necesitará ser aún más eficiente para generar nuevos modelos de negocio.

Si bien en el pasado una de las claves del éxito el negocio de Credicorp descansaba en ser la red más grande del país (con cajeros, agencias y agentes), hoy la compañía se concentra hoy en cómo sus clientes pueden gestionar su vida de manera más sencilla desde su celular.