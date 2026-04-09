El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que su directorio acordó mantener la tasa de interés de referencia para abril en 4,25%.

Se trata del sétimo mes consecutivo que el BCR mantiene la cifra de la tasa de interés de referencia.

Según en comunicado del organismo, la decisión toma en cuenta que la inflación mensual de marzo llegó a 2,38% debido a varios choques de oferta, como el aumento internacional de los combustibles, la interrupción total del suministro de gas natural y de líquidos de gas natural (LGN) en la primera quincena del mesa y factores climáticos adversos.

Es así que la inflación anual pasó de 2,2% en febrero a 3,8% en marzo, por encima del rango meta.

Asimismo, el BCR proyecta que la inflación anual y la inflación sin alimentos ni energía retornen al rango meta hacia fines del año y se ubiquen alrededor del 2% en el 2027, conforme se vayan disipando los impactos de los choques de oferta.

Por otro lado, el Banco Central indica que el riesgo a nivel global se mantiene elevado por el conflicto en el Medio Oriente, aspectos que se refleja en una mayor volatilidad en los mercados financieros y en e incremento del precio del petróleo. Pese a ello, el BCR considera que las perspectivas de crecimiento económico mundial para este 2026 continúan siendo positivas.

El BCR indicó que su directorio se encuentra atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, con el fin de evaluar ajustes en la posición monetaria en caso sea necesario.

El 14 de mayo será la próxima reunión donde el directorio evalúe su programa monetario.