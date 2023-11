La pequeña agricultura en el país tiene que modernizarse y necesita de asistencia técnica, consideraron Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), y Jennifer Contreras, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en el espacio ‘Agricultura para el desarrollo’, realizado en el segundo día de la CADE Ejecutivos 2023.

En el espacio de diálogo, Contreras explicó que hay 2′260.973 productores agrarios en el país y, de este número, un 96% se dedica a la agricultura familiar. De este último grupo, un 68% practica una agricultura de subsistencia y un 28% practica una agricultura intermedia, que produce y puede vender sus cultivos.

Asimismo, señaló que un 64% de los agricultores dependen de las lluvias. Es decir, sin lluvias, no se dan los cultivos, lo que afectan las siembras y los ingresos. Además, el 91% de agricultores no tiene acceso a un crédito y el 93% no está asociado, con lo que no pueden acceder a determinados programas del Midagri.

Pero para el Midagri, sostuvo la ministra, lo más preocupante es que el 90% de estos agricultores no reciben asistencia técnica. “Al agricultor hay que darle asistencia técnica, la tecnología, eso es lo que nos piden”, expresó.

Según el Midagri, un 4% de productores agrarios se dedica a la agricultura no familiar, en referencia de una agroindustria y agroexportación. En ese sentido, Amaro señaló que este lado del agro tiene ventajas como la alta productividad, el acceso a mercados, los conocimientos y la tecnología, así como la formalidad.

“¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar a estos más de dos millones de agricultores hacia una agricultura moderna, porque es nuestra obligación. Ellos no deberían estar pasando hambre, deberían generar riqueza, son un sector económico y tenemos que verlos como tal. Son agentes económicos del país, personas que podrían estar generando riqueza y que no lo generan por las malas políticas públicas de décadas”, sostuvo el presidente ejecutivo de Agap.

¿Cómo lograr este objetivo? Para Contreras, se necesita un trabajo conjunto entre el sector público y privado, porque de lo contrario el sector no seguirá creciendo. En ese sentido, la titular del Midagri indicó que elaborado una visión de la agricultura al 2030, en donde los agricultores desarrollan productos competitivos en los mercados nacionales e internacionales, siendo resultado de la resiliencia del sector al cambio climático, la aplicación de innovación tecnológica y el uso eficiente de recursos naturales como el agua.

“Esta visión solo se logrará si las entidades cruciales que tenemos en el sector, el Senasa, INIA, ANA y Serfor, salen de su zona de confort y empiezan a pensar fuera de la caja. Para ello, necesitamos alianzas con ustedes [el sector privado] que conocen las debilidades de estas entidades, como es en el caso de Senasa, que me lo han manifestado”, añadió.

Es así que sostuvo que Senasa tiene que potenciarse para poder lograr que se abran nuevos mercados internacionales para los productos agrarios peruanos. Asimismo, indicó que se dejará listo un plan de afianzamiento hídrico.

Además, declaró que la ejecución de la tercera etapa de Chavimochic se dará para el 2024.