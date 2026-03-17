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Resumen

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En el marco del foro de candidatos organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Carlos Álvarez, candidato del partido País para Todos, planteó una serie de medidas económicas centradas en la formalización, la reducción de la burocracia y el combate a la inseguridad como condiciones para impulsar la producción.

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