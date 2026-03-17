En el marco del foro de candidatos organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Carlos Álvarez, candidato del partido País para Todos, planteó una serie de medidas económicas centradas en la formalización, la reducción de la burocracia y el combate a la inseguridad como condiciones para impulsar la producción.

Durante su intervención, advirtió que la economía requiere predictibilidad y estabilidad política para sostener el crecimiento y evitar la paralización del aparato estatal.

El candidato identificó tres problemas estructurales que, a su juicio, frenan la producción nacional: inseguridad, burocracia e informalidad. En el primer caso, señaló que el avance del crimen organizado ha elevado los costos de las empresas, afectando su operación. “Hoy por hoy el cupo y la extorsión forman parte de la estructura de costos”, dijo.

Frente a ello, propuso la creación de una unidad nacional contra la extorsión con inteligencia financiera, la intervención de los penales por parte de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de la policía de investigaciones, además de endurecer la legislación contra organizaciones criminales .

En materia de burocracia, planteó reducir los tiempos para iniciar actividades productivas mediante una ventanilla única digital industrial, el silencio administrativo positivo y plazos obligatorios para permisos. “El Estado no puede seguir siendo el principal obstáculo para producir”, anotó.

Asimismo, propuso una reforma tributaria orientada a facilitar la formalización, con impuestos simples para pequeñas empresas, un solo pago mensual y la reducción de sobrecostos laborales. Como parte de estos incentivos, planteó exonerar del impuesto a la renta a pequeñas industrias que se formalicen. “Cero renta por un año o dos años”, dijo.

También planteó facilitar el acceso al crédito estatal para empresas formales y cuestionó la carga tributaria actual sobre quienes cumplen las reglas. “Casi 5 de cada 10 soles de lo que gana un formal se lo lleva el Estado”, afirmó.

Sostuvo que es necesario garantizar energía competitiva y fortalecer la formación técnica vinculada al empleo. En esa línea, propuso ampliar la oferta de institutos tecnológicos y desarrollar un modelo dual que combine estudio y trabajo. “Hoy la industria necesita técnicos y el país no los está formando”, dijo.

Asimismo, planteó un programa de primer empleo industrial con capacitación técnica acelerada e incentivos a empresas, como parte de una estrategia para mejorar la empleabilidad juvenil y reducir la informalidad.

En cuanto a los costos de ineficiencia urbana, advirtió que la congestión vehicular genera pérdidas económicas significativas en Lima y Callao. “Se pierden S/ 20.000 millones al año” , afirmó.

Para enfrentar esta situación, propuso la creación de una autoridad nacional de tránsito y transporte, así como la implementación de semáforos inteligentes, sistemas de cámaras y multas electrónicas, con el objetivo de mejorar la circulación.

Finalmente, el candidato planteó la necesidad de un nuevo equilibrio entre el Estado y el sector productivo para impulsar el crecimiento económico. “Confianza para invertir. Confianza para producir. Confianza para volver a creer en el futuro del Perú”, enfatizó.