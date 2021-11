Conforme a los criterios de Saber más

Durante octubre, las exportaciones peruanas habrían sumado un monto total de US$ 4,684 millones, cifra que evidenciaría un incremento de 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Según el reporte del Idexcam, en dicho mes se mostraría que seis de los diez principales destinos para Perú registrarían variaciones positivas respecto a octubre del 2020. Estos son Estados Unidos, Países Bajos, India, Reino Unido, España y Chile.

Las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos habrían reportado un valor de US$ 803 millones (+30,5%), Países Bajos, US$ 339 millones (+106,1%); India, US$ 233 millones (+15,3%); Reino Unido, US$ 207 millones (+254,1%); España, US$ 190 millones (+97,4%); y Chile, US$ 129 millones (+15,2%).

No obstante, los envíos peruanos a China, principal destino, habrían sumado US$ 1.143 millones, lo que evidenciaría una caída de 26% en relación con el mismo mes del 2020. La variación negativa también se daría en Canadá con US$ 265 millones (-15,6%); Suiza, US$ 146 millones (-20,6%); y Alemania, US$ 100 millones (-20,7%).

Entre las principales líneas de productos, se tendría la exportación de 337.178 toneladas de minerales de cobre por un valor aproximado a los US$ 857 millones, cifra que registraría caídas de 56,8% en cuanto a cantidad y 37,8% en cuanto al valor.

Así también, las barras de oro con 33 toneladas (-22,2%) por US$ 661 millones (-14,2%); gas natural licuado, 417,544 toneladas (+81.8%) por US$ 393 millones (+856,8%); arándanos frescos, 60.311 toneladas (+18,8%) por US$ 367 millones (+17,5%); y cátodos de cobre refinado, 24.832 toneladas (-4%) por US$ 244 millones (+37,9%).

De igual manera, café sin tostar y sin descafeinar, 31.227 toneladas (-12.7%) por US$ 132 millones (+18,2%); estaño sin alear, 3.008 toneladas (+60%) por US$ 112 millones (+212,2%); harina de pescado, 66.838 toneladas (+201,9%) por US$ 104 millones (+238,8%); uvas frescas, 31,831 toneladas (+1,7%) por US$ 83 millones (+8%); y petróleo residual 6, que registraría 129.240 toneladas (+427%) por US$ 80 millones (+815,9%).

También destacarían las disminuciones de espárragos frescos o refrigerados, 16,317 toneladas (-2,5%) por US$ 49 millones (+0,01%); alambre de cobre refinado, 3.445 toneladas (-13,1%) por US$ 35 millones (+24,2%); y zinc en bruto, sin alear, 10,233 toneladas (+44,8%) por US$ 31 millones (+77,9%).

