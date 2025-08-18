Este lunes se instaló la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, eligiendo como presidenta de la mesa de trabajo a la congresista Katy Ugarte del bloque Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial.
Además, Rosangella Barbarán de Fuerza Popular fue elegida como vicepresidenta de la comisión y Diego Bazán de Renovación Popular como secretario.
De acuerdo con Ugarte, la labor que tendrá la comisión es legislar en favor de la población, así como buscar la defensa del ciudadano, trabajar en fiscalizar a las empresas.
Además, señaló que también se trabajará en garantizar que los servicios públicos cumplan con estándares de eficiencia y transparencia.
En la presente legislatura, agregó que se va a priorizar tener un trabajo conjunto y con el sector público y privado.
Ugarte también preside la comisión investigadora sobre la ejecución del presupuesto público y las transferencias a los programas sociales, organismos públicos descentralizados y organismos supervisores en el país.
