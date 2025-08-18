El auge de las tiendas especializadas han impulsado el crecimiento del sector de cosméticos e higiene personal durante el 2024. Estos modernos canales de venta han superado las 380 en todo el Perú, registrando un incremento del 60% respecto al año anterior, según el Estudio de Inteligencia Comercial del Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (COPECOH) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

De acuerdo con el informe presentado por COPECOH en conjunto con Kantar, Aruma es la empresa con más puntos de venta, contando con 118 locales. Le siguen Dermotienda con 44, Belcorp con 43, Perfumerías Unidas con 35, Kamil con 20, Kallma con 18, Probela con 16, Victoria Secret con 11, Dermoshop con 10, Natura con 9, L’Occitane con 6, Bath & Body Works con 6, Pichara con 5, D Mujeres Beauty Market con 3, Lou Botanicals con 2 y otras con 40.

La expansión y fortalezas de estos canales de venta se deben al asesoramiento y educación, la diferenciación de productos, la fidelización y experiencia del cliente, así como a la plataforma de apoyo a la innovación.

‘Retail’ mantiene su participación

En cuanto a los canales de comercialización, el presidente del COPECOH, Ángel Acevedo, sostuvo que durante el año pasado el ‘retail’ se ha mantenido con un 56% de participación en relación con el 2023. Sin embargo, la venta directa creció del 43% en 2023 al 44% en el 2024. Asimismo, la venta directa ha mantenido su liderazgo en categorías clave como fragancias y maquillaje.

“Es importante destacar que el ‘retail’ está evolucionando con un crecimiento del 34,4 % durante el 2024 en canales modernos, donde destacan las tiendas especializadas, frente a grandes superficies, cadenas de boticas y tiendas por departamento. Mientras tanto, el canal tradicional ha mostrado una ligera resistencia”, comentó el representante de la CCL.

Proyección del sector para el 2025

Según COPECOH, este año podría alcanzar una facturación de S/9.800 millones, con un crecimiento del 5% en un escenario estándar respecto al 2023 (S/9.340 millones). En un escenario optimista, las ventas podrían incrementar un 9%, mientras que, en un escenario conservador, el crecimiento sería del 1%.

Asimismo, Acevedo comentó que este año se espera el ingreso al mercado peruano de empresas internacionales de gran renombre provenientes de Francia, Chile, China y Rusia, que han establecido contacto con COPECOH y proyectan su entrada en 2025.

Fuerte presencia del sector en provincias

Uno de los principales hallazgos del estudio es el crecimiento del consumo en provincias, que actualmente representa el 55% del mercado frente al 45 % de Lima. “Lo más resaltante de este dato es que hace 15 años, provincias solo concentraba el 39 % del consumo; esta evolución marca un hito importante dentro del sector. Es importante destacar que este es el primer estudio que presenta el consumo por regiones. De igual manera, 9 de cada 10 hogares de provincias han adquirido al menos una vez un producto de belleza en el 2024”, señaló Acevedo.