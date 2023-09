La industria de fondos mutuos en el país está teniendo un 2023 positivo y viene creciendo en patrimonios administrados alrededor de 7%, superando los S/ 30.300 millones hasta agosto de este año. Con ello, se empieza a revertir la tendencia de caída con la que cerró el 2022 (-12%), explicó Óscar Zapata, gerente general de Credicorp Capital SAF.

Según el especialista, el año pasado fue complejo para los mercados tanto en renta fija como para la renta variable debido a los fenómenos de elevación de tasas en los Bancos Centrales, la inflación, disrupciones en las cadenas de suministros y la inestabilidad política en las regiones del país.

La recuperación del mercado de fondos mutuos está cada vez más cerca a la cifra en la que cerró el 2021, que fue de S/ 32.213 millones en patrimonio administrado.

En tanto, en dólares, la industria está administrando un poco más de US$ 8.200 millones, lo que representa un crecimiento del 10,3% versus el cierre del 2022, cuando fue de US$ 7.440 millones y ya por encima del cierre del 2021 que fue de US$ 8.080 millones.

“A nivel de partícipes, se ha visto una variación positiva, sobre todo en julio y agosto, y ya estamos recuperando terreno y pisando los más de 341 mil, aunque todavía en el acumulado del año estamos por debajo de lo que se cerró en el 2022, con un decrecimiento de poco menos del 1%”, agregó.

Así, hacia el futuro, señaló que existe mucho potencial aún por recuperar y crecer en la industria de fondos mutuos. “Deberíamos seguir viendo esta tendencia positiva en este trimestre y el trimestre que queda. Esto sujeto a que no haya un evento nacional o internacional que pueda generar una alta volatilidad”, dijo Zapata.

El especialista afirmó que la economía de Estados Unidos podría no llegar a entrar a una recesión importante y que el consenso de analistas está viendo un acercamiento del fin del ciclo alcista de las tasas de interés de los Bancos Centrales, lo que reflejaría un mejor rendimiento en los fondos subyacentes.

“No solamente en dólares, sino también lo estamos viendo en la política monetaria de Perú, del BCR, por lo tanto, también podría tener un impacto positivo hacia los rendimientos de nuestros fondos conservadores en soles”, añadió.