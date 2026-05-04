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Resumen

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Carlos A. Rodríguez Martínez, presidente del Directorio de Caja Arequipa, analiza la inteligencia artificial en microfinanzas, innovar sin excluir
Carlos A. Rodríguez Martínez, presidente del Directorio de Caja Arequipa, analiza la inteligencia artificial en microfinanzas, innovar sin excluir
Por Carlos Rodríguez

En el Perú, el acceso al crédito sigue siendo una barrera para millones de emprendedores. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2026 solo una de cada cuatro microempresas accede a crédito formal, mientras que más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas sí lo logra. Esta diferencia evidencia una brecha estructural que limita el crecimiento de millones de emprendedores.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.