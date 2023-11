La receta para la confianza tiene dos caminos. La primera, la que vive en la retórica, combina señales adecuadas por parte del Ejecutivo y el Congreso, y la aceptación de dichas señales por parte del sector privado, que eventualmente abandonaría el ‘stand by’ en el que nos encontramos. En la práctica, este combo es más difícil de ejecutar, porque para comenzar, las señales no son (del todo) visibles. Mejor dicho, hemos visto señales de otro tipo, como la aprobación del crédito suplemento por poco más de S/5 mil. Así también, en el último Perumin, fuimos testigos de la creación de la ventanilla única digital. Y, hemos escuchado en más de una oportunidad tanto a la presidenta Boluarte como a distintos miembros del gabinete decir que lo que se busca es impulsar la inversión.

Sin embargo, el sector privado hace eco de otras señales. Por ejemplo, entre las cosas que hacen falta y que realmente generarían un shock de confianza se encuentra la eliminación de la Agenda 19, documento impulsado, promovido y aprobado por los ex titulares del MTPE, Íber Maraví y Betssy Chávez. Aunque ya poco o nada se escucha de este documento, la Agenda 19 sigue vigente. Por otro lado, la reactivación de Majes Siguas y Chavimochic es fundamental. Bastaría con que uno de ellos viera la luz para encender no solamente un motor de inversión, sino también las expectativas del sector privado. Todo esto con el fin de que la inversión privada despegue.

Se necesita la ayuda de todos, y es aquí donde el Congreso tiene también que poner de su parte. Un nuevo potencial retiro de las AFP se asoma, y aunque se plantea que sea exclusivamente para personas desempleadas, ya no estamos en la crisis del 2020 y los fondos deberían permanecer intangibles. Por otro lado, no solo ya no tenemos Sunedu, sino que sigue viva la intención de remover a la Junta Nacional de Justicia. Sería ideal que esos mensajes que se dan en el extranjero se vean en el Perú y sean coherentes con las acciones que se implementen en el corto y mediano plazo, como un robusto plan de seguridad ciudadana o facilidades para reactivar megaproyectos. Es el Ejecutivo el que debe trazar los grandes lineamientos para que, junto a las municipalidades y gobiernos regionales, el trabajo genere sinergias y no trabas y malentendidos. Estamos a la espera del nuevo shock de inversiones anunciado por el MEF, pero si no se dan las condiciones para que esas inversiones den fruto, para salir de la recesión deberemos pasar obligatoriamente por el purgatorio.