Reflexiones desde Arequipa

Como ha dicho –y más de una vez– la economista peruana Liliana Rojas -Suárez, el Perú está sobrediagnosticado. El problema de nuestro país está en la ejecución de los planes, ideas y diseños de políticas públicas de largo plazo. En parte, la rotación de funcionarios en las instituciones del Estado dinamita la continuidad de las negociaciones y la ejecución de proyectos. Y, que nuestras autoridades privilegien el corto plazo también nos juega en contra.

Al conocer al derecho y al revés lo que pasa en el país, lo que lo frena y lo que debería cambiar, el reto está en –como se dice coloquialmente– “poner la primera piedra”; una decisión que le corresponde a la autoridad competente.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Cuando hablamos, por ejemplo, de combatir la informalidad, recetas hay varias; lo que hace falta es que la autoridad ejecute un plan con altas posibilidades de ser impopular. Empezar a cambiar un problema tan grande como este necesita de un compromiso político de largo plazo; un ‘bien’ escaso en la clase política. ¿Cómo hacer atractiva la idea de pagar impuestos? ¿Se necesitan cuatro regímenes tributarios o se necesitan dos?

Este fue solo uno de los temas que se tocaron en la Cumbre Minera de Perumin 37. Esta edición del evento, además, resaltó por el hecho de que el comité organizador decidió no solamente dedicar paneles de discusión a los temas del sector, sino también a las problemáticas transversales que aquejan a las diferentes industrias y empresas del país, como la criminalidad y la tramitología. Esto, además, en el marco de un proceso electoral que está cada vez más cerca.

De todo lo escuchado en Arequipa, me quedo con el sólido escenario macroeconómico del Perú, la necesidad de mejorar la meritocracia en el Estado y con las enormes posibilidades que tiene el sector minero de cara a la transición energética. En esta edición de Día1 encontrará, querido lector, el detalle de lo que se vivió la semana pasada en Arequipa. Así también, encontrará dos entrevistas exclusivas realizadas durante la cumbre. Esperamos que lo disfrute.