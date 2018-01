El terreno que falta sanear para ampliación del Jorge Chávez

La ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez deberá hacer una escala inesperada: Día1 comprobó que uno de los terrenos destinados a las obras no está completamente saneado.

El espacio en cuestión está ubicado en el fundo Bocanegra Bajo y forma parte de lo que será el túnel de acceso al aeropuerto (por el puente de la avenida Santa Rosa), el cual se conectará con el ramal de la línea 4 del Metro.

Se trata de 60.178 m2 que fueron cedidos hace décadas por la familia Valle Skinner para la construcción de la avenida Gambetta.

De acuerdo con Enrique Ghersi, abogado de dicha familia, cuando el destino del terreno cambió para alojar el proyecto de ampliación del aeropuerto, el predio debió volver a sus dueños originales, pero el MTC lo asumió como propio y lo tomó en posesión para entregarlo a Lima Airport Partners (LAP).

Ghersi afirma que, en realidad, el MTC debió realizar un proceso de expropiación del predio, como ocurrió con otros terrenos similares necesarios para ampliar el aeropuerto, incluidos predios de la familia Valle Skinner.

“La familia no se opone a la obra, lo que busca es que el Estado pague el justo precio por la expropiación, que es el proceso adecuado”, afirma Ghersi. Ante ello, la familia presentó una acción de amparo y obtuvo dos medidas cautelares. Una de ellas impide que el MTC pueda entregar este espacio a LAP, de acuerdo con el compromiso hecho como parte de la adenda N° 7 del contrato de concesión.

IMPLICANCIAS

Este suplemento se comunicó con el MTC, pero el ministerio prefirió no brindar mayor información, a fin de no perjudicar la estrategia legal que se seguirá ante la medida cautelar. Pero, se pudo conocer que la cartera liderada por Bruno Giuffra ya ha tomado cartas en el asunto y espera que el caso no afecte el cronograma de entrega de terrenos ni el inicio de obras.

“Estamos afinando los últimos detalles. [La entrega de terrenos estaría lista] para las siguientes semanas, todo está dentro de lo previsto”, dijo hace una semana Giuffra a un medio local.

Por su parte, Ositran señaló a fin de año que los terrenos debían ser entregados a LAP hasta el 31 de diciembre. La presidenta del regulador, Verónica Zambrano, señaló a Día1 que la entidad no tiene conocimiento de un cambio en dicho plazo.

LAP, en tanto, ha reafirmado sus fechas: la segunda pista de aterrizaje para el 2021 y todo el aeropuerto en el 2023. A su vez, dijo a Día1 que están avanzando con todos los procesos para cumplir con los plazos trazados.

SOLUCIONES

¿Qué puede hacer el MTC? Para Mauricio Santa Cruz, gerente del área legal de EY Perú, lo mejor sería llegar a un acuerdo con los propietarios por medio del trato directo, que es un proceso simplificado de expropiación. “Ir a un proceso regular de expropiación podría tomar cuatro o cinco años”, refiere. Litigar sería un proceso igualmente largo.

En caso de optar por el trato directo, el siguiente paso será contratar a un tasador y acordar el precio del predio.

DE ADENDAS Y EXPROPIACIÓN

 ► En julio de 2017, LAP y MTC firmaron la séptima adenda de la concesión, que irá hasta el 2041.

► Cabe mencionar que el Estado tiene la potestad de iniciar un proceso de expropiación para un bien público, para lo cual se negocia un justiprecio, que suele ser el 20% sobre el valor de mercado.

► Para el abogado de los propietarios, el MTC incurrió en un error administrativo al asumir que ese terreno le había sido transferido por decreto.

► 12 años se demoró la nueva adenda entre MTC y LAP. Luego de esa larga espera, se firmó la adenda para la ampliación, señaló Giuffra en julio pasado.

