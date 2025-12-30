Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Ticketmaster Perú: “Los grandes festivales están mirando el Perú, en cualquier momento desembarcan”
Resumen de la noticia por IA
Ticketmaster Perú: “Los grandes festivales están mirando el Perú, en cualquier momento desembarcan”

Ticketmaster Perú: “Los grandes festivales están mirando el Perú, en cualquier momento desembarcan”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En entrevista con Día1, Luis ‘Hippie’ González, director general de Ticketmaster Perú, hace un repaso de lo que fue el año para nuestro país, cómo avanza la consolidación de nuestra capital como escenario de grandes conciertos, por qué artistas como AC/DC y Rosalía no incluyeron a Lima en su tour. También comentó la importancia de los auspicios y de la construcción de recintos adecuados para que lleguen más artistas o se habiliten más fechas. La demanda, asegura, ya existe.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC