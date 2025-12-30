Ticketmaster Perú: “Los grandes festivales están mirando el Perú, en cualquier momento desembarcan”

-¿Cuál es el balance del año para Ticketmaster y cuál es su lectura del próximo?, ¿se verá un mayor ritmo de conciertos?

He tenido muchas reuniones con gente relacionada a la industria y creo que la conclusión de todos es la misma: el Perú está pasando por un momento que no se había visto antes. Previamente, la segundas o tercera vez de un artista en el Perú no tenía la misma demanda que la primera, que podía hacer ‘sold out’. Durante una segunda visita, las ventas no acompañaban al artista o de repente se llegaba al 50% o 60% del aforo. Hoy ya no es así; finalmente la industria ha acogido la propuesta de entretenimiento y así el artista venga 10 veces, vas a evaluar ir a verlo porque te gustó la propuesta del show en vivo. Eso es lo que pasa normalmente en plazas desarrolladas. En el Perú no pasaba y ahora ya está pasando.

Eso es muy gratificante para el sector, porque aporta un crecimiento de la industria a ritmos que antes no se veían y que obviamente conforma un ecosistema. Ahora ya tienes marcas y ‘sponsors’ que se van a interesar más porque es una industria que se está empezando a consolidar.

-En efecto, Guns N’ Roses y Green Day, por ejemplo, son bandas que ya han venido anteriormente y a las que les ha ido muy bien este año. ¿Algún artista o banda sorprendió?

Por ejemplo, Alejandro Sanz siempre ha venido y ha hecho un estadio, pero ya cuando ves que hará dos estadios, tiene sentido lo que te acabo de decir.

-¿Por qué se ve esta consolidación?

Ya se tiene una masa consolidada, con un crecimiento constante. Antes cuando hablábamos del crecimiento de la industria, siempre era de un dígito, apenas por encima del crecimiento país. Hoy tienes crecimiento a doble dígito, y hay un anuncio sobre el concierto de un artista, en promedio, cada semana.

Eso te está diciendo que hay demanda y que esto está creciendo ya de una manera más sostenida. Espero que siga así y, obviamente, esto va a acompañar a mejores cosas cuando tengamos más ‘venues’ (espacios para shows en vivo).

-Con este cambio en el mercado, ¿en cuánto se proyecta que crezca la industria?, ¿cuánto crecería Ticketmaster este año?

Lo que vemos como Ticketmaster es que la industria tiene ahora crecimientos sostenidos que ya están en doble dígito. En nuestro caso, yo tenía un plan a varios años, pero a raíz de este y otros factores, hemos llegado a la meta mucho antes de lo planificado, gracias a mi equipo y a la experiencia que tenemos en el mercado.

Además, cuando tienes conciertos con artistas como Bad Bunny , Green Day o Dua Lipa, por ejemplo, son shows que te potencian la marca, dan una visibilidad tremenda y eso acelera cualquier cosa. Ahora hemos lanzado Iron Maiden, que es la tercera vez que viene al Perú y ha tenido una tasa de respuestas muy buena.

-Además, se ha visto la llegada de fans de otros países y el desarrollo de otros rubros como el deportivo.

Así es. En esta industria todavía hay muchos ‘players’ en el mercado. Notamos también que se están acomodando las fichas, varias industrias se están acercando, marcas que tienen interés por hacer algo más sostenido. Lo mismo pasa en el deporte, donde tenemos la venta de entradas de la Copa Davis y de dos equipos de la Liga1. Ahora que los clubes están dado otras propuestas de entretenimiento y alejando la violencia, hay marcas que se están sumando. La industria del fútbol va a tener mejoras en general. Antes no se veían estadios llenos como ahora con varios equipos.

Y las propuestas a nivel país ya se están sumando. El aeropuerto, de hecho, es otra de las cosas que también suma. Es más, tuve algunas reuniones con gente del sector turismo, porque ya se está hablando de un turismo de shows en vivo.

-¿De dónde suelen venir los fans a los shows en Lima?

Tienes, por ejemplo, Ecuador y Bolivia, a donde muchos artistas grandes no van. Estamos haciendo todo un análisis para ver cómo podemos armar propuestas para que estos fans puedan venir y acceder a estos shows. Eventos como la final de la Copa Libertadores y los conciertos gatillan la economía. Se puede desarrollar mucho ‘hospitality’ y es la pata que nos falta desarrollar.

Normalmente en el ecosistema de entretenimiento tienes la venta de entradas, paquetes VIP y de hospitalidad; en eso, aún estamos en pañales. Hay mucho por hacer, pero ya hay marcas interesadas y creo que el 2026 se va a venir con mucha fuerza, porque esto tiene que ver también con los artistas.

-¿Cuántos conciertos en estadios o grandes conciertos se han hecho este año?

Como Ticketmaster hemos hecho seis o siete estadios, y el próximo año se espera por lo menos tener 10. Cuando se habla de estadios hablamos de más de 35.000 tickets.

Cuando tienes una demanda que está creciendo y obviamente hay otras tiqueteras que tienen el mismo número de estadios o de repente más, es un reflejo de que la industria en general está creciendo.

-¿Cuántos fans de Ecuador y Bolivia han venido este año a ver shows en vivo?

No tengo la cifra exacta, pero te hablo de nosotros; son tranquilamente más de 10.000 turistas que vienen al año a Perú solo para ver música en vivo. Los dos países con más demanda son obviamente Bolivia y Ecuador. De hecho, la cantidad de gente que viene por conciertos se ha incrementado este año.

Y del otro lado, el ejemplo más claro es Taylor Swift. No vino al Perú, pero más de 600 peruanos fueron a Argentina a verla y muchos otros a Brasil y a Chile. Si el día de mañana Taylor Swift viene a Lima, varios extranjeros vendrían.

-¿Esto es, sobre todo, porque cada vez más los artistas están empezando a ver a Lima como una plaza más consolidada?

Sí, definitivamente. Y, ya tuvieron primeras experiencias que fueron gratas. En cuanto al ‘ticketing’, los procesos no son complicados y están siendo más seguros. Además, si la comparas con otras plazas, Lima todavía sigue siendo barata en hoteles y costo de vida.

Ese es un gran valor agregado que tenemos, la gente lo aprecia muchísimo. Lima y el Perú son plazas que se están consolidando.

-Ticketmaster tenía un proyecto para que, en algún momento, se puedan integrar las plataformas y cuentas de usuarios de diversas partes del mundo para comprar entradas desde cualquier país donde operan, ¿cómo va ese proyecto?

Todavía no está integrado el sistema como tal, pero ya pueden comprar. Lo estamos trabajando muy de la mano con Colombia, Chile y Brasil, donde está también Ticketmaster. Nosotros publicitamos, por ejemplo, AC/DC –que no viene al Perú– para Chile en nuestra web local y hubo compras para ese concierto.

Eso ya se está trabajando. Lo que se busca es que si no encontraste ticket en Perú, puedas encontrarlo en otra plaza y se pueda acceder a través de la misma plataforma de Ticketmaster. Pero cuando hablamos del proyecto, apuntamos a que sea a través de su propia cuenta unificada, que es algo que esperamos que esté listo el próximo año.

-Mencionó que Ticketmaster ha realizado seis o siete (conciertos realizados en) estadios este año, ¿cuántos estadios normalmente se hacen en un año?, ¿cuántos más han sido frente al año pasado?

Mirando hacia atrás, se hablaba de cuatro o seis estadios en un buen año en la industria. Después de la pandemia hubo más de 26 estadios, un efecto rebote e inversamente proporcional a la pandemia. Y el 2024 ha sido el año de la estabilización. Hoy por hoy te diría que ya estamos entre 18 y 22 estadios al año, lo que habla muy bien de la industria.

Y del lado del deporte, los clubes de fútbol colocan más de 30 mil entradas por partido. Así también para en el vóley, con partidos que tienen estadios llenos con unas 3 mil personas. Nosotros manejamos la Copa Davis, y la demanda fue muy buena. Así, ya puedes trabajar en hospitalidad, experiencias distintas. Las marcas se están interesando y ven el valor agregado. Nosotros no vendemos entradas, vendemos emociones. Yo que tengo 19 años en esto, recién se ve algo sostenible y así ya se puede planificar.

-Este año se han hecho entre 18 y 22 (conciertos realizados en) estadios, ¿el próximo año se vería un número similar, teniendo en cuenta también que habrá varios artistas de gira por Sudamérica?

Creo que se va a ver un número muy similar y hasta superior, porque hay demanda. El gran problema son los espacios para conciertos. El gran ‘venue’ por excelencia es el Estado Nacional, en Lima.

-¿Esa es la razón por la cual, a pesar del crecimiento de la industria, artistas como AC/DC o Rosalía no lleguen al Perú?

En el caso Rosalía sí, porque lamentablemente no hay el ‘venue’ que Rosalía demanda, que es una Arena per sé. Los ‘venues’ que tenemos ahorita no cumplen con los requisitos que esta artista internacional demanda. Ella pide una arena cerrada, que tenga una serie de cosas que no hay todavía en el Perú.

Hay ahora dos proyectos en marcha de recintos para conciertos y eso es muy bueno porque permitirá que más artistas vengan.

-¿Y en el caso de AC/DC?

Ellos tienen toda su infraestructura, con 180 toneladas de equipos, y el traslado de la misma es un problema en las vías sudamericanas. En Europa y en Estados Unidos las vías de acceso son fabulosas; tren, pistas.

-Además del Lurin Live, están surgiendo más espacios que apuntan a ser nuevas Arenas en Lima. Si eso se resuelve, ¿en los próximos dos o tres años veríamos llegar a artistas como los mencionados?

Definitivamente, sí. Entiendo que el Lurin Live tiene un proyecto modular para recibir a más personas, lo que llaman un ‘pop-up stadium’, como han hecho en Colombia en el Vive Claro, para más de 40.000 personas. Ahí se podrían realizar los programas de hospitalidad.

Cuando se tenga eso, aparte del Estadio Nacional y el de San Marcos, se contará con otra propuesta para que la gente vaya y viva esta experiencia. Los espacios al aire libre, que son grandes, como Arena 1, Costa 21 o Lurin Live son lugares que a os artistas les gusta por el mar.

-A nivel de los festivales, ¿podremos ver llegar a franquicias como Lollapalooza, Cosquin u otros en los próximos dos o tres años?

Ya vino el Cosquín Rock hace unos años. Lamentablemente, lo trajeron en una época en la que el Perú todavía no estaba preparado. Pero ya tienes consolidación y obviamente hay marcas que ya están trabajando sobre eso. Definitivamente Lolapalloza o el Festival Cordillera son marcas asociadas a nosotros porque tienen ‘partners’ regionales y mundiales nuestros. Están viendo al Perú, en cualquier momento desembarcan.

Se están acomodando las propuestas de ‘venues’. Por ejemplo, está Lurin Live, que tiene un crecimiento modular. Además, se están viendo mejoras en Arena 1 y Costa 21 está haciendo lo suyo. Hay inversionistas que están desarrollando dos propuestas de Arenas, una en el Jockey Club y otra en San Miguel, que serán recintos cerrados. Con todo esto, definitivamente van a comenzar a llegar más artistas, eso nos va a sumar.

-Tenían el plan de incluir a la biometría como mecanismo de seguridad para las entradas, sobre todo para los partidos de fútbol, ¿cómo va eso?

En el caso del fútbol, es algo que vamos a empezar a aplicar a partir del 2026, todavía se está trabajando. Estamos bien avanzados en eso, pero donde vamos a tener que ir un poquito más despacio es en la parte legal. Como empresa tenemos políticas muy estrictas sobre esto, por lo que tenemos que seguir protocolos.

Esa es la parte que ahorita se está terminando de definir, para que podamos tener un avance más rápido. Ya hemos hecho pruebas, hicimos un par de pilotos en dos eventos, donde la tecnología funcionó muy bien. Espero que a finales del primer semestre del próximo año ya lo tengamos implementado.

-Hace varios años se decía que el público que asistía a conciertos era muy específico y que las personas que iban a uno u otro concierto eran casi las mismas, ¿en cuánto ha cambiado eso?

Ya no es así. Después de la pandemia esto cambió. La gente quería ir a conciertos, gritar, cantar. En el 2022 hubo una explosión de eventos que no se había visto nunca. Antes de eso se tenía un crecimiento de 3% o 4%, y era la misma gente que iba a los conciertos. Hoy tienes a un nuevo consumidor mucho más demandante, que quiere más cosas, más experiencias, que quiere ver lo que pasa en el mundo.

Tuvimos que poner cola virtual para hacer los ‘upgrades’ de las entradas de Bad Bunny. Hubo más de 20.000 personas en espera para estos ‘upgrades’ y eran menos de 1.000 entradas. Si nos hubieran dado una tercera fecha, la llenábamos y hasta cuatro, pero el calendario del artistas es muy demandante. Además, en mercados como Chile y Colombia, hay muchos más avance en ‘sponsorship’ para tener también más fechas.

-Si bien el mercado crece mucho, también se observa que las entradas son más costosas, ¿por qué?

Antes los artistas ganaban por discos de música. Hoy el negocio consta de hacer tours y conciertos en vivo. Por eso antes había muy pocos shows, ahora no. Bad Bunny, por ejemplo, solo en Puerto Rico hizo 31 shows, seis en México, más de 100 solo en Latinoamérica.

Eso tiene un costo muy alto para el artista, porque salen de gira con 200-300 personas. Ese costo también se traduce en las entradas. Eso podría ser más manejable con el ‘sponsorship’, pero en Perú eso no está muy desarrollado.

-¿Cuánto puede cubrir un ‘sponsorship’ en la inversión de un concierto?

En otros mercados puedes lograr US$1 millón en auspicios para uno de estos conciertos. Acá no hay forma de que llegues ni a la mitad de eso. Muy pocas marcas pagan más de US$300.000 por auspicio. Y, si hubiera un apoyo del Gobierno en la parte tributaria también sumaría.

-¿Y eso en cuánto puede repercutir en el costo de una entrada?

Dependiendo de la cantidad de ‘sponsorship’ que tengas, la entrada puede bajar hasta 30%. Y si el Gobierno también ayuda con incentivos tributarios, podría bajar un 10% adicional. Pero hay shows en los que tenemos entradas más baratas; es el caso de Iron Maiden. Tenemos las entradas más baratas de toda la región. Hay de todo un poco.

-En el caso de Perú, hoy en día, ¿cuánto representa la inversión de los ‘sponsors’ en los conciertos?

Normalmente la ecuación te dice que debería llegar al 30%, pero te diría que todavía estamos entre 15% y 20%. Hay que hacer que las las empresas comprendan que se puede aprovechar mucho estos espacios de congregación masiva para sus marcas.

-Cuáles son las proyecciones de Ticketmaster para el 2026 a nivel de ‘market share’?, y ¿a cuánto apuntan llegar este año como Ticketmaster Perú?

A nivel de ‘market share’, estamos por encima de lo esperado. Somo un ‘player’ muy interesante, ya mucho más consolidado y con una marca más presente en el mercado peruano.

Estamos entre los tres grandes. Vamos a pelear el mercado el próximo año, somos un ‘player’ al que ven con mucha simpatía y ya tenemos una demanda orgánica.

-¿Hoy en día son la segunda tiquetera del mercado o el próximo año apuntarían a llegar a esa posición?

No te sabría decir si somos la segunda o la cuarta, pero definitivamente estamos entrando a pelear con los grandes ‘players’. Esto lo tenía planificado para otro año, pero lo hemos conseguido más rápido y esto también viene acompañado de una apuesta tecnológica muy robusta, así como de servicio al cliente.

-La venta actualmente es más digital, pero Ticketmaster también tiene algunos módulos físicos, ¿implementarán más o fortalecerán la venta online de entradas?

Sigo pensando que la venta presencial tiene un espacio, que perdió mucho a raíz de la pandemia, pero que finalmente se va a reinventar. En Chile, por darte un ejemplo, acaban de implementar una campaña de venta presencial, pero vienen trabajando en la parte digital hace 20 años.

Hoy vivimos en un mundo globalizado, conectado, pero cuando hay un quiebre de algún servidor te das cuenta de las implicancias que esto tiene. No tengo planes de amplificar puntos físicos ahora, pero sí quiero ver cómo se reinventan y evaluar. Nuestros puntos de venta son también espacios de ‘fan support’.