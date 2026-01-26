De acuerdo con el medio La Tercera, el dólar en el mercado local inició la semana a la baja en el marco del repunte del cobre y la debilidad de la divisa a nivel global.

El precio contado del cobre cerró con un aumento de 2,12% a US$5,98 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

En ese sentido, Felipe Sepúlveda, analista de Admirals Latinoamerica, afirmó que el repunte del metal rojo está “impulsado por la debilidad del dólar, que abarata los commodities cotizados en la divisa estadounidense y favorece la demanda”.

Además, agregó que “en China, principal consumidor mundial, ha aumentado el interés de inversión, con comerciantes ofreciendo barras de cobre “investment-grade”, mientras compradores físicos adelantan entregas antes del Año Nuevo Lunar y ante el riesgo de futuros aranceles de Estados Unidos al metal refinado.

En el ámbito internacional, el dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a las principales monedas del mundo, incluido el euro, cae 0,43% posicionándose en 97,041 puntos.

La divisa estadounidense se debilita con fuerza frente al yen ante especulaciones de una posible intervención coordinada entre EE.UU. y Japón en el mercado cambiario, luego de reportes de que la Fed de Nueva York consultó niveles del dólar/yen con intermediarios.

En paralelo, el mercado pesa la expectativa sobre quién será el próximo presidente de la Reserva Federal y la incertidumbre de las amenazas arancelarias hacia Europa y Canadá.