Engie Energía Perú alcanzó una utilidad neta consolidada por US$76,6 millones el 2025

La empresa de generación y transmisión eléctrica Engie Energía Perú informó que en el cuarto trimestre del 2025 alcanzó un Ebitda (ganancias antes de los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de US$55,6 millones, lo que significó un crecimiento de 11% frente al mismo periodo de 2024.

Además, en todo el año, el Ebitda de la compañía fue de US$250,6 millones.

Por otro lado, las ventas netas consolidadas aumentaron en un 9% en el cuarto trimestre, alcanzando US$170 millones en ese periodo y registrando en el año un total de US$653 millones.

Asimismo, la utilidad neta consolidada registrada en el cuatro trimestre fue de US$9,9 millones, siendo un crecimiento de 84% frente al mismo trimestre del 2024. En el 2025, esta utilidad neta consolidada fue de US$76,6 millones.

Logros

Engie Energía Perú también señaló que en el último trimestre del año las clasificadoras Moody’s Local Perú y Apoyo & Asociados ratificaron la clasificación de AAA.pe con perspectiva estable para la empresa de generación eléctrica.

Otro hito de la compañía fue ser incluida en el índice MSCI Nuam Peru Select Capped 15%, donde agrupa a las 16 empresas más líquidas y capitalizadas de valores de Lima.

A nivel de proyectos, Engie Energía Perú informó que en el 2025 concluyó con la puesta en marcha del proyecto Central Solar Expansión Intipampa.

También obtuvo la aprobación de la modificación de su concesión del proyecto solar Hanaqpampa, dejándolo listo para su siguiente etapa de desarrollo.

En transmisión eléctrica, la empresa señaló que continuó con el desarrollo del proyecto Alpamayo, así como con la gestión de permisos y negociaciones para la adquisición de terrenos y servidumbres.