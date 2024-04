Nino Boggio, gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales de Entel Perú, habló con El Comercio respecto a cómo se encuentra el sector, que desde su punto de vista está en una competitividad fuerte y agresiva. En ese contexto, señaló que las empresas operadoras de telecomunicaciones vienen teniendo ingresos cada vez menores y gastos mayores.

¿Cómo observa la situación del sector de telecomunicaciones en Perú? ¿Continúa la llamada ‘guerra de precios’ o ha cambiado la estrategia de las operadoras móviles?

El mercado peruano sigue con una competitividad intensa muy fuerte y agresiva. Hay cuatro operadores en el Perú con ofertas de servicios móviles o con ofertas convergentes, todos con mucha intensidad. En Perú, el cambio de operador, el ‘revolving’, es muy alto y eso tiene costos importantes para cada uno de los operadores al momento de perder clientes en los que has invertido para traerlo.

En la mayoría de los países, la tendencia es que vayan quedando menos operadores, dada la coyuntura que atraviesa la industria que no crece a nivel mundial, más allá de las coyunturas económicas que también impactaron a la industria, como las inflaciones, el tipo de cambio y menos plata en el bolsillo de las personas. [Esto] genera que sea una industria que hay que mirarla con otros ojos y preocuparnos por el tema de la rentabilidad de los operadores.

Los servicios de telecomunicaciones se han vuelto esenciales para cada uno de los peruanos. Hay una responsabilidad de los operadores por seguir ofreciendo servicios de alta calidad, pero también de las autoridades para mirar la realidad de la industria. Eso significa mirar la regulación, no generar sobre costos y sí preocuparse en toda esta mirada de la rentabilidad.

Justamente, en lo que es regulación, ¿cómo el país comparado con la región?

En los últimos años hubo una intensidad regulatoria que a las empresas genera muchas veces esfuerzos extraordinarios para cumplirlas. Entendemos que está dentro del marco que regula la facultad, es decir, los mismos reguladores, me refiero al Osiptel, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio del Interior, que también dicta medidas de seguridad que tenemos que hacer e implementar los operadores de telecomunicaciones, a la Oficina de Protección de Datos Personales, y tenemos más de siete u ocho entidades del Estado que nos regulan. Lo que hay que hacer es darle una mirada para ver si efectivamente esa regulación ha cumplido el objetivo con el que justificó en su momento.

Es una obligación que tienen que hacer los organismos reguladores si el Perú quiere ser parte de la OCDE, porque es uno de los requisitos. Por otro lado, no [hay que] olvidarse cuál es el rol del regulador, no es ser un protector del consumidor, sino un árbitro entre los operadores y los consumidores. Por otro lado, también tiene un rol importante de fomentar la competencia y en ese rol uno puede ver la mirada de cuál es la situación actual de la industria. Es una situación en la cual hay que mirar con mucha atención la rentabilidad. Esta es una realidad no sólo del Perú, sino es una realidad mundial.

¿Una rentabilidad cada vez menor?

Los ingresos cada vez son menores, la industria no crece y los costos de la industria siguen creciendo. Por otro lado, tienes un consumidor, que cada día exige mayores prestaciones, pero además tenemos que invertir en 5G. Estamos en un ciclo de grandes inversiones porque estamos en un salto tecnológico. Entonces, esto hay que mirarlo o lo tienen que ver las autoridades.

En el primer trimestre de 2024, ¿cómo le fue a Entel en portabilidad móvil y despliegue de internet fijo?

Nos ha ido bastante bien. Seguimos siendo el segundo operador en el Perú, en términos de ingresos. Entel Perú aporta casi el 30% del Ebitda del grupo Entel y también es una empresa que genera un flujo de caja positivo.

Tuvimos crecimientos en el segmento pospago y hay que mirar el segmento prepago, porque aparentemente estamos viendo una tendencia de que mucha gente que estaba en el segmento pospago migra al prepago. Esto puede obedecer a muchas razones, consideramos que puede ser reflejo de la situación económica por la que atraviesa el país.

¿Cuánto aumentó la demanda en el segmento prepago?

Antes tratábamos de llevar a los clientes al segmento pospago, hicimos muchos esfuerzos y ofertas orientados a esa migración, pero hemos visto en los últimos meses este comportamiento de crecimiento del segmento prepago. Hay que mirarlo, ver cifras y tener una estrategia para hacernos cargos de ese crecimiento.

¿Qué planes tienen para este año con respecto a un mayor alcance en clientes móviles y fijos?

Tenemos presencia en todo el país con cobertura móvil. Parte de la inversión aprobada en la Junta de Accionistas de la matriz está orientada a seguir desplegando infraestructura, sobre todo para mejorar la cobertura en regiones y también complementar nuestro despliegue de la tecnología 5G, además de seguir transformando digitalmente la compañía y asignar recursos al despliegue de servicios al hogar a través de la fibra.

En 5G, ¿qué planes tienen para este año? En el 2023 realizaron 150 instalaciones.

El segmento de tecnología 5G ya constituye casi el 12% de nuestra red y va en un crecimiento progresivo, además de que también depende de un ecosistema. Acá no solo es el esfuerzo que venimos haciendo desde Entel para migrar a nuestros clientes y disfruten los beneficios de la tecnología 5G, sino también hay que ver cómo se comporta el precio de los equipos celulares que soportan la tecnología. También, más adelante, que esté disponible el espectro de la banda 3,5 GHz, supuestamente es la banda nativa para el 5G. Hay todo un ecosistema que tiene que funcionar para que el 5G tenga un avance progresivo.

Además de la licitación de la banda de 3,5 GHz y de 26 GHz, pendiente por parte del Estado, ¿qué otros puntos se deben de observar desde el sector privado para implementar el 5G?

Siempre somos disruptivos y en el 5G fuimos la primera empresa en lanzar el servicio con esta tecnología en Lima, Chiclayo y Trujillo. A partir de ahí hemos avanzado con el resto del país. Este es un avance progresivo, depende de otras variables, pero nosotros trabajamos en base a un propósito, que es acercar las infinitas posibilidades que te da la tecnología y transformar responsablemente la sociedad.

Si bien es importante avanzar en estos saltos tecnológicos, no podemos olvidarnos que también es importante hacernos cargo de aquellas personas sin algún tipo de conectividad. En el Perú todavía hay personas no conectadas en zonas de muy difícil acceso y que tienen el mismo derecho que tenemos todos los que gozamos de la tecnología de acceder a la misma y tratar de generar un tema de igualdad de oportunidades. Hay un foco importante en cerrar esas brechas. ¿Cómo hacerlo? De eso necesitamos no solo de la iniciativa privada, también un marco legal que te genere los incentivos correctos para poder llegar a estas zonas de difícil acceso.

¿Cuáles son los planes para el segmento corporativo?

Hablar de cuántos clientes queremos abarcar es un poco complejo. Sí tenemos una muy buena base de clientes a cuidar. Tenemos muy buenos clientes en el segmento de empresas, lideramos o colideramos este segmento. Lo que hay que ver es cuáles son las nuevas necesidades que van exigiéndote, tanto las grandes corporaciones, las medianas, pequeñas y las chicas.

¿Cuáles son estas tendencias?

Es llevar básicamente a toda una oferta de servicios de digitalización o servicios en la nube, servicios de ciberseguridad, en los que Entel está presente. Este año tenemos planes para seguir evolucionando en ese sentido.

¿Hay metas de crecimiento de clientes en este segmento?

Más que hablar de números, nos enfocamos en hacer bien las cosas, en tener una oferta de valor correcta con una ecuación que cuadre para Entel y para el cliente. En base a eso vamos a ir logrando los resultados que queremos.

Respecto a PangeaCo, donde Entel adquirió un 10% de participación, y el proceso de adquisición que está en Indecopi. ¿Qué se puede saber de ello? Actualmente están en un segundo proceso de evaluación.

Ahí PangeaCo está constituida. Su principal accionista es Telefónica y la operación implica una adquisición de acciones importantes por parte de KKR y también por parte de Entel. Para crear esta red neutral, se requiere de la aprobación de Indecopi, porque s conoce como una figura de concentración empresarial. Sin embargo, consideramos que esto es una figura más bien de desconcentración en el mercado de fibra. Vamos a tener un operador 100% neutral y eso trae muchos beneficios al país. Trae igualdad de condiciones para seguir compitiendo.

No porque exista un operador neutral se pare la competencia. Al contrario, esto te facilita para que muchos otros operadores puedan subirse a la red neutral y sigan compitiendo en la última milla. Finalmente, el que presta el servicio final al cliente es cada operador.

La red neutral se vuelve una tendencia de negocio en el sector de telecomunicaciones.

En Chile se aprobó y está operando la red neutral. Entel Chile es uno de los principales clientes, al igual que Movistar y recientemente se subió a la red neutral América Móvil, también está, entiendo, DirecTV y varios otros operadores del sector ya están en la red neutral. También hay experiencia en otros países, como Brasil. En Colombia están en proceso.

En el Perú, el proceso está en segunda fase en Indecopi. Esperamos que sea aprobado porque va a traer muchos beneficios al país. Es una manera de dar un salto cuantitativo en términos de cómo llegar a más de cinco millones de hogares de acá al 2026, que no se podría hacer si cada uno de los operadores tuviera un plan por sí solos.